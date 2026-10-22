Трабзонспор без фенове срещу ЦСКА в София

Трабзонспор няма да разчита на подкрепата на своите привърженици при гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите на 26 ноември.

УЕФА наложи на турския клуб глоба от 80 000 евро и забрана да продава билети на свои фенове за следващия си мач като гост в европейските турнири. Санкцията е заради използването на пиротехнически средства и хвърлянето на предмети при победата с 4:2 над КуПС във Финландия.

Трабзонспор е глобен с още 15 000 евро за навлизане на привърженици на терена и с 5000 евро за нанесени щети. Клубът трябва да се свърже с КуПС в срок от 30 дни, за да уреди обезщетението за 13 счупени седалки и пораженията по терена, причинени от пиротехнически средства.

Двубоят с ЦСКА се очаква да се проведе на реконструирания стадион „Българска армия“, но това все още не е потвърдено окончателно.

Турският тим, за който играе бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, ще пристигне в София и без президента си Ертугрул Доган. Той получи 45-дневна забрана да извършва футболна дейност заради залагания.