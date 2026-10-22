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Терзиев: До 2035 г. над 80% от софиянци трябва да използват градски транспорт

Терзиев: До 2035 г. над 80% от софиянци трябва да използват градски транспорт
Столична община

Столичният кмет представи пред френски представители плановете за транспортни инвестиции, разширяване на нискоемисионната зона и обновяване на кварталите

Столична община си поставя за цел до 2035 г. над 80% от жителите на София да използват градски транспорт. Това заяви кметът Васил Терзиев по време на среща с представители на местните власти от френския регион Ил дьо Франс, който включва Париж и околните административни райони.

За постигането на тази цел общината предвижда значителни инвестиции в модернизирането на градския транспорт и инфраструктурата, които ще бъдат финансирани със собствени, европейски и заемни средства.

Терзиев посочи, че сред приоритетите на столицата са ускореното изграждане на качествена инфраструктура, подобряването на транспортната свързаност и развитието на метрото.

Столичната община разработва и дългосрочен план за разширяване на нискоемисионната зона за автомобили, като се разглежда възможността ограниченията да действат целогодишно.

Качеството на въздуха, климатичните промени и сигурността бяха сред основните теми на срещата с френските представители. Участниците обсъдиха още градското планиране, изкуствения интелект, образованието и икономическото развитие.

"Основният въпрос е какво може да направи всеки от нас, кметовете, независимо дали управлява по-малка или по-голяма община, за да осигури спокойствие и сигурност на своите жители, както и по-добро качество на живот в зелена и чиста среда“, заяви Терзиев.

Според него местните власти в различните европейски държави са изправени пред сходни предизвикателства, свързани с качеството на въздуха, екстремните климатични явления и обществената сигурност.

"Ние трябва да се подготвим за различен утрешен ден. Да знаем как работи икономиката и как да направим така, че градовете ни да продължат да се развиват“, посочи столичният кмет.

Сред плановете на София е и обновяването на кварталите чрез модернизиране и озеленяване на училищните дворове. Общината работи по проекти, които предвиждат училищата да се превърнат в централни пространства за местните общности.

Терзиев постави акцент и върху опазването на реките, минералните води и зелените площи като част от усилията за подобряване на градската среда.

По време на срещата представители на френските местни власти коментираха и предизвикателствата пред сигурността в Париж след последните събития във френската столица.

Сред участниците беше Жофроа Булар, кмет на 17-и район на Париж и вицепрезидент на метрополията Голям Париж. В делегацията участваха още представители на местните власти, публичния сектор и експертната общност от Ил дьо Франс.

В рамките на посещението беше подписана Декларация за приятелство и сътрудничество между Националното сдружение на общините в Република България, Националното движение на местните изборни представители във Франция и Асоциация "Енергия Франция-България“.

Документът предвижда развитие на партньорствата между българските и френските местни власти, обмен на практически опит и съвместни инициативи.

На срещата присъстваха и заместник-кметове на Столична община, отговарящи за образованието, културата, финансите, дигитализацията, правните въпроси и сигурността.

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