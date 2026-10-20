От "Малинова долина" до "Подуяне": Терзиев представи инфраструктурните проекти на София

Кметът на София Васил Терзиев откри изложбата "Виж София - строим заедно за хората", която представя около 30 строителни и инфраструктурни обекта в столицата. Инициативата е организирана съвместно от Столичната община, Камарата на строителите в България и вестник "Строител".

Целта на изложбата е да покаже развитието на градската среда и работата по проекти, свързани с подобряването на инфраструктурата и качеството на живот в София.

"Зад всяко фотопано стоят хора - проектанти, инженери, строители, служители на общинската администрация. Стоят знания, труд и отговорност. Защото развитието на един град е общо дело", заяви Терзиев при откриването, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

Кметът подчерта значението на качественото строителство, като направи сравнение с наследството на майстор Кольо Фичето. По думите му общинските проекти трябва да се изпълняват със същото внимание към качеството и дълготрайността.

Терзиев посочи, че Столичната община вече разполага с по-голям финансов ресурс за развитие на града, което според него позволява да бъдат ускорени проекти, очаквани от години.

Сред посочените обекти са булевард "Копенхаген", нови детски градини и училища, метростанции в район "Подуяне", както и обновяването на трамвайни трасета и пътни участъци по булевардите "Александър Стамболийски" и "Рожен".

Специално внимание беше отделено и на инфраструктурата в новоразвиващите се квартали. В "Малинова долина" общината изгражда нови улици с подземна инженерна мрежа, сред които "Проф. Живко Сталев", "Едуард Генов" и "Мирела Френи".

По думите на столичния кмет целта е да се ускорят не само строителните дейности, но и процесите, свързани със защитата на обществения интерес при изпълнението на проектите.

На откриването присъстваха председателят на Камарата на строителите в България Любомир Качамаков, заместник-кметът по обществено строителство Емилиян Георгиев, проектанти и представители на строителния сектор.

Изложбата продължава традицията от миналата година, когато по повод Деня на строителя - 26 октомври, бяха представени реализирани инфраструктурни обекти в София, сред които мостът при "Бакърена фабрика" и реконструкцията на улица "Опълченска".