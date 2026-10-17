Новини
Търси
Подкаст
Общество

Васил Терзиев: Наваксването с ремонтите на "Топлофикация София" струва скъпо на всички

Васил Терзиев: Наваксването с ремонтите на "Топлофикация София" струва скъпо на всички
Снимка: БТА

Кметът очаква ремонтните дейности да приключат до средата на ноември и се надява това да осигури по-спокоен отоплителен сезон за столичани

Дългогодишното отлагане на подмяната на тръби и недостатъчните усилия за навременно отстраняване на авариите са причина за сегашните проблеми с топлоподаването в София. Това коментира кметът на столицата Васил Терзиев пред журналисти по повод честите прекъсвания заради аварии и планови ремонти.

"Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички."

По думите на Терзиев всички ремонтни дейности на "Топлофикация София" трябва да приключат до средата на ноември. Кметът изрази надежда, че това ще позволи на софиянци да преминат през по-спокоен отоплителен сезон въпреки неудобствата през последните месеци.

Той определи настоящия момент като по-подходящ за прекъсванията на топлоподаването, отколкото периодите с отрицателни температури. "По-добре сега, отколкото когато са минусови температури", коментира Терзиев.

Към момента топлоподаването заради аварии и планови ремонти е прекъснато в части от редица столични квартали и райони, показва справка на БТА в сайта на "Топлофикация София". Засегнати са части от "Изток", центъра на София, "Яворов", "Младост 1", "Дианабад", "Изгрев", "Слатина", "Лозенец", "Студентски град" и "Мусагеница".

В последния ден от есенното почистване на столицата Васил Терзиев се включи и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

Още по темата

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

Васил Терзиев спечели окончателно делото за поръчката за чистотата в три района на София

Васил Терзиев спечели окончателно делото за поръчката за чистотата в три района на София

Министър Шишков: Васил Терзиев отсъства от срещите за строежа на Околовръстното шосе

Министър Шишков: Васил Терзиев отсъства от срещите за строежа на Околовръстното шосе

Терзиев иска София да има фонд за млади творци

Терзиев иска София да има фонд за млади творци

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Водещи

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 3 минути
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 5 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 13 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 19 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 21 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 28 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 33 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 40 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 46 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 47 минути
Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

  • Преди 48 минути