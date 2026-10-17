Васил Терзиев: Наваксването с ремонтите на "Топлофикация София" струва скъпо на всички

Дългогодишното отлагане на подмяната на тръби и недостатъчните усилия за навременно отстраняване на авариите са причина за сегашните проблеми с топлоподаването в София. Това коментира кметът на столицата Васил Терзиев пред журналисти по повод честите прекъсвания заради аварии и планови ремонти.

"Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички."

По думите на Терзиев всички ремонтни дейности на "Топлофикация София" трябва да приключат до средата на ноември. Кметът изрази надежда, че това ще позволи на софиянци да преминат през по-спокоен отоплителен сезон въпреки неудобствата през последните месеци.

Той определи настоящия момент като по-подходящ за прекъсванията на топлоподаването, отколкото периодите с отрицателни температури. "По-добре сега, отколкото когато са минусови температури", коментира Терзиев.

Към момента топлоподаването заради аварии и планови ремонти е прекъснато в части от редица столични квартали и райони, показва справка на БТА в сайта на "Топлофикация София". Засегнати са части от "Изток", центъра на София, "Яворов", "Младост 1", "Дианабад", "Изгрев", "Слатина", "Лозенец", "Студентски град" и "Мусагеница".

В последния ден от есенното почистване на столицата Васил Терзиев се включи и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.