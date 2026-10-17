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София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта
Снимка: БТА

Васил Терзиев настоява за изпълнение на поетите ангажименти и ремонт на два проблемни моста, включително опасните дилатационни фуги над бул. "Симеоновско шосе"

Държавата дължи на Столичната община близо 20 млн. евро по договорено финансиране за вече изпълнени проекти. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук, в която напомни и за останалите ангажименти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към столицата.

"Очакваме и тези ангажименти да бъдат изпълнени", написа Терзиев. По думите му 88 готови споразумения все още очакват подпис, за да започне реализацията на нови инфраструктурни проекти. Кметът се обърна към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с призив поетите ангажименти към София да бъдат изпълнени.

Терзиев постави отново въпроса и за основния ремонт на моста при бул. "България". Той припомни, че преди година Върховният административен съд окончателно е потвърдил законосъобразността на действията на Столичната община при аварийното укрепване на съоръжението, като е посочил, че отговорността за ремонта е на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"През 2024 г. не изчакахме някой друг да действа. Укрепихме аварийно съоръжението, за да гарантираме безопасността на хората и да възстановим движението. Година след окончателното съдебно решение обаче основен ремонт все още няма. Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост", написа кметът.

Друг нерешен проблем е състоянието на дилатационните фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. "Симеоновско шосе". Столичната община настоява пред АПИ за ремонта им още от февруари 2024 г.

"След многократни писма и десетки граждански сигнали най-важното е проблемът най-после да бъде решен и хората да преминават безопасно", отбеляза Терзиев.

По повод коментар на министър Шишков за споразумението между АПИ и Столичната община кметът уточни, че действащо споразумение вече има и то разпределя отговорностите между двете институции. Общината отговаря за текущата поддръжка и зимното почистване на Южната дъга, докато АПИ е ангажирана с основните ремонти, изграждането и реконструкцията.

"Вече работим и по подновяването му. Столичният общински съвет прие необходимия доклад и предстоят следващите стъпки по подписването. Няма да ги бавим. Но за ремонта на опасните фуги ново споразумение не е необходимо", пише още Терзиев.

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