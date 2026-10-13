Художествената академия събра Димитър Николов и Васил Терзиев след вота за "Евровизия"

Кметовете на София и Бургас - Васил Терзиев и Димитър Николов обсъдиха ролята на местната власт и Националната художествена академия за младите творци по време на академичното тържество по повод 130-годишнината от създаването на Националната художествена академия (НХА), което се състоя тази вечер в Централния военен клуб в столицата.

Столичната община планира да създаде фонд за насърчаване на млади художници, чрез който да изкупува техни произведения и да ги представя в общински административни сгради, обяви кметът на София Васил Терзиев в дискусионния панел, воден от Димитър Стоянович.

„Това, което говорихме с проф. Георги Янков, аз не съм го забравил и твърдо съм решен да го направим – да създадем фонд за насърчаване на младите артисти“, каза Терзиев. По думите му идеята е общината да закупува произведения на студенти и млади художници, които впоследствие да бъдат изложени в административните ѝ сгради. Така, според него, ще се осигури допълнителна подкрепа за авторите в началото на професионалния им път.

Столичният кмет говори и за значението на приемствеността и отговорността към наследството на предишните поколения.

„Приемствеността за мен винаги е имала особен смисъл“, каза Терзиев. Според него усилията на хората, положили основите на институции като НХА, трябва да бъдат оценявани не само чрез тържествени събития, но и чрез амбиция за развитие и смелост при вземането на решения.

Той отбеляза, че както художниците, така и политиците са изправени пред избор дали да следват утвърдени модели, или да поемат риска да бъдат неразбрани. Терзиев пожела на студентите да не се поддават на конформизма и да отстояват собствените си идеи, дори когато не срещат разбиране. По думите му всичко започва от смелостта.

Кметът на Бургас Димитър Николов постави акцент върху развитието на филиала на Националната художествена академия в морския град, който функционира от осем години.

„Не мога да си представя обществения и културния живот без НХА“, каза Николов. Той припомни, че филиалът е започнал дейността си с около 40 студенти и шестима преподаватели, а днес в него се обучават между 140 и 150 студенти с около 20 преподаватели.

По думите му присъствието на Академията е допринесло за културния живот на Бургас и за развитието на нови възможности за художествено образование в региона. Николов открои и Лятната детска академия, която ежегодно привлича интереса на родители и деца. Според него инициативата запознава най-малките с изобразителното изкуство, цветовете и хармонията и насърчава творческите им способности.

Кметът на Бургас подчерта и социалното значение на филиала, който предоставя възможност за обучение на млади хора, чиито семейства не могат да си позволят издръжката им в столицата. Той посочи, че в региона много семейства са ангажирани със семеен бизнес в туризма, което прави възможността децата им да получават висше образование близо до дома особено важна.

„Това според мен е активна демографска политика“, каза Николов. По думите му филиалът на НХА създава условия младите хора да останат в региона, без да се отказват от желанието си да се развиват в областта на изкуството.

Националната художествена академия е основана през 1896 г. като Държавно рисувално училище. Създаването ѝ е свързано с възрожденската идея за българско училище за изкуства. През годините институцията има принос за развитието на художественото образование, утвърждаването на професионалния статут на художника и формирането на художествения живот в страната.