Папа Лъв XIV: Младите хора искат да обичат и да бъдат обичани

Папа Лъв XIV призова образователните институции да помагат на младите хора да открият своето място в света и да изградят увереност в собствените си възможности. Това заяви той пред участниците в Международния конгрес за пастирска грижа в училищата и университетите, който се провежда във Ватикана, съобщава АНСА.

"Под бронята, която толкова много тийнейджъри изграждат около себе си, за да избегнат страданието, се крие желанието те да обичат и да бъдат обичани", подчерта Светият отец.

Според него католическите училища и университети трябва не просто да предоставят знания, а да насърчават младите хора да бъдат активни участници в изграждането на по-справедливо общество.

Папата призова образователните институции да помагат на своите възпитаници да се превърнат в "съзидатели на братство и на по-справедливо общество".

"Смелостта се ражда от споразумение на доверие – от това да видиш, че има някой, който вярва в теб, преди самият ти да си повярвал в себе си", заяви Лъв XIV.

Думите му идват на фона на обществените дебати в Италия след размириците в Милано през миналата седмица, в които участваха множество младежи.