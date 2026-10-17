Новини
Търси
Подкаст
Свят

Папа Лъв XIV напуска болницата: Какво следва след тежката диагноза?

Папа Лъв XIV напуска болницата: Какво следва след тежката диагноза?

71-годишният глава на Римокатолическата църква се възстановява успешно и се очаква в неделя да отправи традиционната молитва "Ангел Господен" от Ватикана

Папа Лъв XIV ще бъде изписан от болница "Джемели" в Рим днес, 17 октомври, след като претърпя операция за отстраняване на злокачествено образувание в белия дроб. Лекарите са потвърдили, че състоянието му позволява да продължи възстановяването си извън лечебното заведение.

От пресслужбата на Светия престол съобщиха, че 71-годишният папа ще се завърне във Ватикана следобед, а в неделя се очаква да отправи традиционната молитва "Ангел Господен" от прозореца на папските покои.

Операцията беше извършена на 13 октомври, като хирурзите отстраниха долния дял на десния бял дроб. Изследванията потвърдиха диагнозата белодробен аденокарцином. По информация на Ватикана интервенцията е преминала успешно и без усложнения.

В петък Светият престол публикува и първите снимки на Лъв XIV след операцията. На кадрите той отслужва литургия в болницата и благодари на медицинския персонал за положените грижи.

Въпреки положителните резултати от възстановяването предстоят допълнителни изследвания, които да установят дали ще бъде необходимо последващо лечение.

Междувременно папата продължи да изпълнява част от задълженията си и от болничната стая. В петък той проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който призова за прекратяване на огъня заради тежката хуманитарна ситуация в украинския град Олешки.

Здравословното състояние на Лъв XIV поставя въпроси и около планираното му посещение в Латинска Америка между 6 и 17 ноември. Предвижда се той да посети Уругвай, Аржентина и Перу, но окончателното решение за пътуването ще зависи от възстановяването му.

Още по темата

Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата

Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Лекарите поставиха диагноза рак на папа Лъв Четиринадесети

Лекарите поставиха диагноза рак на папа Лъв Четиринадесети

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

„Жълтите жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите във Франция

„Жълтите жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите във Франция

Водещи

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

  • Преди 2 минути
Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 6 минути
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 8 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 17 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 22 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 24 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 32 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 36 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 44 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 49 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 50 минути