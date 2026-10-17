Папа Лъв XIV напуска болницата: Какво следва след тежката диагноза?

Папа Лъв XIV ще бъде изписан от болница "Джемели" в Рим днес, 17 октомври, след като претърпя операция за отстраняване на злокачествено образувание в белия дроб. Лекарите са потвърдили, че състоянието му позволява да продължи възстановяването си извън лечебното заведение.

От пресслужбата на Светия престол съобщиха, че 71-годишният папа ще се завърне във Ватикана следобед, а в неделя се очаква да отправи традиционната молитва "Ангел Господен" от прозореца на папските покои.

Операцията беше извършена на 13 октомври, като хирурзите отстраниха долния дял на десния бял дроб. Изследванията потвърдиха диагнозата белодробен аденокарцином. По информация на Ватикана интервенцията е преминала успешно и без усложнения.

В петък Светият престол публикува и първите снимки на Лъв XIV след операцията. На кадрите той отслужва литургия в болницата и благодари на медицинския персонал за положените грижи.

Въпреки положителните резултати от възстановяването предстоят допълнителни изследвания, които да установят дали ще бъде необходимо последващо лечение.

Междувременно папата продължи да изпълнява част от задълженията си и от болничната стая. В петък той проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който призова за прекратяване на огъня заради тежката хуманитарна ситуация в украинския град Олешки.

Здравословното състояние на Лъв XIV поставя въпроси и около планираното му посещение в Латинска Америка между 6 и 17 ноември. Предвижда се той да посети Уругвай, Аржентина и Перу, но окончателното решение за пътуването ще зависи от възстановяването му.