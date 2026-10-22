Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

Ива Михайлова, която е обвинена за тежка катастрофа с един загинал и няколко ранени, ще бъде съдена задочно в Северна Македония.

Решението е взето от Районния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е открита от властите, предава БТВ.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември.

Михайлова е обвинена за катастрофата от 7 октомври миналата година на скоростния път Щип – Кочани, край Горно Подлог, при която един човек загина, а няколко души бяха ранени.

След произшествието на Михайлова са наложени ограничения, забраняващи ѝ да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се е влошило, поради което тя искаше да получи специализирано медицинско лечение в България.

От 12 октомври Михайлова пристигна в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Тя разказа, че е преминала границата заедно с адвоката си, като е представила личната си карта и е преминала границата законно. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.

За Михайлова е издадена национална и международна заповед за издирване.