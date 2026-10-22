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Евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с кола на горски път край Котел

Евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с кола на горски път край Котел
БТА

Автомобилът е аварирал на черен път в гората

Откриха и евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с автомобил на горски път между село Кипилово и град Котел, предаде БТВ.

Пожарникари, полицаи, служител на Държавното горско стопанство и доброволец са участвали в спасителната акция. 

Сигналът е подаден на 21 октомври в 20:45 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Семейството е от Търговище и е пътувало с лек автомобил, който аварирал на черен път в гората.

След получаването на сигнала е организирана акция за установяване на местоположението и намиране на хората.

При друг инцидент, същата вечер, лек автомобил се е запалил след пътно произшествие на бул. „Стефан Стамболов“ в Сливен. Огънят е унищожил двигателния отсек. Няма пострадали, а пожарът е бил потушен от един екип на пожарната.

 

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