САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл”

За пореден път министерството на финансите на САЩ удължи срока на лиценза, позволяващ преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Новият краен срок е 21 ноември 2026 г. вместо 22 октомври, съобщава руската агенция „Интерфакс“, като се позовава на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Удължението не означава, че сделката вече е разрешена. Лицензът позволява воденето на преговори и сключването на договори, чието изпълнение зависи от отделно одобрение от американските власти.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. След това руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

Компанията „Лукойл“ бе приела оферта от международния търговец на суровини „Гънвор“ (Gunvor), но сделката не се осъществи, тъй като американското министерство на финансите отказа да я одобри.

В края на януари 2026 г. компанията сключи споразумение за продажба на международния си бизнес с американската инвестиционна компания Carlyle Group. Тази сделка също не получи необходимото одобрение.

Според информация на OFAC новият лиценз разрешава преговори, финансови и правни проверки и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и дружествата, които тя контролира.

Реалното прехвърляне на активите обаче изисква отделно разрешение от американските власти. Освен това средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отпадането на санкциите.

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на компанията.