Новини
Търси
Подкаст
Икономика

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл”

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл”
БТА

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г.

За пореден път министерството на финансите на САЩ удължи срока на лиценза, позволяващ преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Новият краен срок е 21 ноември 2026 г. вместо 22 октомври, съобщава руската агенция „Интерфакс“, като се позовава на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). 

Удължението не означава, че сделката вече е разрешена. Лицензът позволява воденето на преговори и сключването на договори, чието изпълнение зависи от отделно одобрение от американските власти. 

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. След това руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

Компанията „Лукойл“ бе приела оферта от международния търговец на суровини „Гънвор“ (Gunvor), но сделката не се осъществи, тъй като американското министерство на финансите отказа да я одобри.

В края на януари 2026 г. компанията сключи споразумение за продажба на международния си бизнес с американската инвестиционна компания Carlyle Group. Тази сделка също не получи необходимото одобрение.

Според информация на OFAC новият лиценз разрешава преговори, финансови и правни проверки и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и дружествата, които тя контролира.

Реалното прехвърляне на активите обаче изисква отделно разрешение от американските власти. Освен това средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отпадането на санкциите. 

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на компанията.

Още по темата

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

Данъци, банки и „Лукойл“: Къде държавата ще търси още пари през 2027 г.?

Данъци, банки и „Лукойл“: Къде държавата ще търси още пари през 2027 г.?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Румен Радев пред германския бизнес: България е отворена за нови инвестиции

Румен Радев пред германския бизнес: България е отворена за нови инвестиции

България е сред само 4 държави в ЕС с дълг под 30% от БВП

България е сред само 4 държави в ЕС с дълг под 30% от БВП

Дългът на България за 2025-а е 68 млрд. лева (към 35 млрд. евро)

Дългът на България за 2025-а е 68 млрд. лева (към 35 млрд. евро)

Наградите "Буров" 2026 ще отличат лидерите в българската икономика с три нови категории

Наградите "Буров" 2026 ще отличат лидерите в българската икономика с три нови категории

ЕК с план за защита на единния пазар от евтиния внос

ЕК с план за защита на единния пазар от евтиния внос

Водещи

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

  • Преди 13 минути
Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

  • Преди 16 минути
Протест на служители на АПИ

Протест на служители на АПИ

  • Преди 17 минути
Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

  • Преди 32 минути
Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

  • Преди 44 минути
Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

  • Преди 49 минути
401 жертви на катастрофи в България от началото на годината

401 жертви на катастрофи в България от началото на годината