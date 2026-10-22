Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

Макар че високият холестерол е сред водещите рискови фактори за сърдечни заболявания и инсулт, той често остава неразпознат, тъй като не се проявява с конкретни симптоми. Затова нерядко повишените му стойности се установяват едва при изследване на кръвта. Един от начините за контрол е промяната в хранителните навици, включително изборът на подходяща закуска. Експертите препоръчват сутрешното хранене да включва повече растителни продукти - плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури, ядки и семена. Освен че доставят фибри, витамини, минерали и антиоксиданти, те обикновено съдържат по-малко наситени мазнини.

Особено важна роля за понижаването на лошия LDL холестерол имат разтворимите фибри. Те се съдържат в овесените ядки, семената от чиа, смляното ленено семе и ечемика, които са подходящи за закуска. Сред останалите добри източници са ябълките, крушите, портокалите, бобът и грахът. Ползата от растителните храни се дължи и на наличието на фитостероли, които могат да ограничат усвояването на холестерола в червата.

Не по-малко значение има видът на мазнините в менюто. Вместо масло, бекон, колбаси и крема сирене е препоръчително по-често да се използват зехтин, авокадо, бадемово или фъстъчено масло. Яйцата също могат да бъдат част от хранителния режим, но е важно да се обърне внимание както на начина им на приготвяне, така и на останалите продукти в ястието.

Поддържането на здравословни нива на холестерола зависи не само от храненето, но и от физическата активност и управлението на стреса. Дори умереното движение може да има положителен ефект върху сърдечно-съдовото здраве. При възрастните се препоръчват най-малко 150 минути седмично упражнения с умерена интензивност. Това време може да бъде разпределено между бързо ходене, каране на велосипед или други подходящи занимания. Не е необходимо да се започва с натоварващи тренировки - по-добре е физическата активност да се увеличава постепенно. Редовното движение може да понижи нивата на LDL холестерола и триглицеридите, като същевременно повиши добрия HDL холестерол и подобри липидния профил.

Внимание заслужава и стресът още в началото на деня. Постоянните известия на телефона и бързането от ранните часове могат да увеличат стреса, а продължителното му въздействие се отразява неблагоприятно както на сърдечно-съдовото здраве, така и на хранителните навици. Кратка пауза от десет минути за дълбоко дишане, медитация, лека йога или спокойна разходка на открито може да помогне за по-спокойно начало на деня.

Най-добри резултати се постигат, когато новите навици се превърнат в постоянна част от ежедневието. При повишен холестерол е важно да се направят препоръчителните кръвни изследвания и да се потърси лекарска консултация. Промените в начина на живот не са достатъчни за всички - при някои хора е необходимо и медикаментозно лечение.