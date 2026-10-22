Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол
pixabay

Малки промени в началото на деня могат да окажат по-голямо влияние върху нивата на холестерола, отколкото предполагате

Макар че високият холестерол е сред водещите рискови фактори за сърдечни заболявания и инсулт, той често остава неразпознат, тъй като не се проявява с конкретни симптоми. Затова нерядко повишените му стойности се установяват едва при изследване на кръвта. Един от начините за контрол е промяната в хранителните навици, включително изборът на подходяща закуска. Експертите препоръчват сутрешното хранене да включва повече растителни продукти - плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури, ядки и семена. Освен че доставят фибри, витамини, минерали и антиоксиданти, те обикновено съдържат по-малко наситени мазнини.

Особено важна роля за понижаването на лошия LDL холестерол имат разтворимите фибри. Те се съдържат в овесените ядки, семената от чиа, смляното ленено семе и ечемика, които са подходящи за закуска. Сред останалите добри източници са ябълките, крушите, портокалите, бобът и грахът. Ползата от растителните храни се дължи и на наличието на фитостероли, които могат да ограничат усвояването на холестерола в червата.

Не по-малко значение има видът на мазнините в менюто. Вместо масло, бекон, колбаси и крема сирене е препоръчително по-често да се използват зехтин, авокадо, бадемово или фъстъчено масло. Яйцата също могат да бъдат част от хранителния режим, но е важно да се обърне внимание както на начина им на приготвяне, така и на останалите продукти в ястието.

Поддържането на здравословни нива на холестерола зависи не само от храненето, но и от физическата активност и управлението на стреса. Дори умереното движение може да има положителен ефект върху сърдечно-съдовото здраве. При възрастните се препоръчват най-малко 150 минути седмично упражнения с умерена интензивност. Това време може да бъде разпределено между бързо ходене, каране на велосипед или други подходящи занимания. Не е необходимо да се започва с натоварващи тренировки - по-добре е физическата активност да се увеличава постепенно. Редовното движение може да понижи нивата на LDL холестерола и триглицеридите, като същевременно повиши добрия HDL холестерол и подобри липидния профил.

Внимание заслужава и стресът още в началото на деня. Постоянните известия на телефона и бързането от ранните часове могат да увеличат стреса, а продължителното му въздействие се отразява неблагоприятно както на сърдечно-съдовото здраве, така и на хранителните навици. Кратка пауза от десет минути за дълбоко дишане, медитация, лека йога или спокойна разходка на открито може да помогне за по-спокойно начало на деня.

Най-добри резултати се постигат, когато новите навици се превърнат в постоянна част от ежедневието. При повишен холестерол е важно да се направят препоръчителните кръвни изследвания и да се потърси лекарска консултация. Промените в начина на живот не са достатъчни за всички - при някои хора е необходимо и медикаментозно лечение.

Още по темата

Враг на холестерола или хранителен съюзник? Отбелязваме Световния ден на яйцето

Враг на холестерола или хранителен съюзник? Отбелязваме Световния ден на яйцето

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Много горещият чай и кафето могат да утроят риска от рак на хранопровода

Много горещият чай и кафето могат да утроят риска от рак на хранопровода

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА

Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Водещи

ЕС призова Сърбия да спре ускореното даване на гражданство на руснаци

ЕС призова Сърбия да спре ускореното даване на гражданство на руснаци

  • Преди 5 минути
Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

  • Преди 18 минути
Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

  • Преди 21 минути
Протест на служители на АПИ

Протест на служители на АПИ

  • Преди 22 минути
Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

  • Преди 38 минути
Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

  • Преди 50 минути
Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

  • Преди 54 минути