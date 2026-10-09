Враг на холестерола или хранителен съюзник? Отбелязваме Световния ден на яйцето

Световният ден на яйцата се отбелязва днес за 30-и път. Инициативата обединява фермери, диетолози и потребители в над 100 държави и поставя акцент върху хранителните качества на яйцата и достъпността им като източник на важни хранителни вещества. Денят се отбелязва от 1996 г., когато Световната организация по яйцата (WEO) го учредява по време на конференция във Виена.

През годините яйцата често са били обект на спорове заради съдържанието на холестерол в жълтъка. Съвременните изследвания обаче показват, че при повечето здрави хора холестеролът, приет с храната, има ограничено влияние върху нивата му в кръвта. Организмът регулира собственото си производство на холестерол, а за сърдечносъдовото здраве по-съществено значение имат наситените и трансмазнините.

Освен че са достъпен хранителен продукт, яйцата осигуряват висококачествен протеин, холин и витамини. Те съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, необходими на организма. Холинът от своя страна играе важна роля за нормалното функциониране на мозъка и черния дроб.

Генералният директор на WEO Джулиан Медли отбелязва, че 30-годишнината на инициативата идва в момент, когато светът търси устойчиви и достъпни източници на храна.

Отбелязването на деня отдавна надхвърля кулинарните кампании. В Бангладеш и други страни от Южна Азия държавни институции организират раздаване на яйца в началните училища като част от усилията за борба с недохранването и анемията сред децата. В Австралия кампанията преминава под мотото „30 години, 30 рецепти, 30 причини“, като поставя акцент върху местното селскостопанско производство.

Общото послание на инициативите е, че яйцата съчетават висока хранителна стойност с достъпна цена и сравнително нисък разход на природни ресурси при производството им.