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Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле
Снимка: БТА

Един от пострадалите бил транспортиран с медицинския хеликоптер

Възстановено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението беше временно затворено и в двете посоки заради катастрофа между два леки автомобила, при която по първоначална информация са пострадали петима души.

Заради произшествието беше въведен обходен маршрут по пътен възел "Симитли" - пътя Симитли - Гоце Делчев - пътя Гоце Делчев - проход Попови ливади - Марино поле и обратно. 

Според агенция Фокус - сред пострадалите в катастрофата са две деца на 4 и 10 години и 36-годишна жена. Тримата са настанени в ортопедичното отделение на МБАЛ – Благоевград. По неофициална информация един от пострадалите бил транспортиран с медицинския хеликоптер. Данни за състоянието на петия пострадал все още се очакват. 

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