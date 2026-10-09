Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението беше временно затворено и в двете посоки заради катастрофа между два леки автомобила, при която по първоначална информация са пострадали петима души.

Заради произшествието беше въведен обходен маршрут по пътен възел "Симитли" - пътя Симитли - Гоце Делчев - пътя Гоце Делчев - проход Попови ливади - Марино поле и обратно.

Според агенция Фокус - сред пострадалите в катастрофата са две деца на 4 и 10 години и 36-годишна жена. Тримата са настанени в ортопедичното отделение на МБАЛ – Благоевград. По неофициална информация един от пострадалите бил транспортиран с медицинския хеликоптер. Данни за състоянието на петия пострадал все още се очакват.