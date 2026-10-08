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Повреда на мост затруднява движението по АМ „Марица“ към София

Повреда на мост затруднява движението по АМ „Марица“ към София
БТА

Аварийната лента е затворена, а част от съседната е стеснена, скоростта е ограничена до 70 км/ч

Частично е ограничено движението по автомагистрала „Марица“ в посока София заради повреда на елемент от конструкцията на моста над река Харманлийска. Ограничението е в сила в област Хасково, в участъка между 66-ия и 67-ия километър.

Повредената част представлява специална връзка между отделните елементи на моста, която осигурява възможност конструкцията да се разширява и свива при промени в температурата и при натоварване.

Повредата е наложила затварянето на аварийната лента и стесняване на част от съседната лента за движение. Преминаването на автомобилите се извършва по останалата свободна част от пътното платно.

В участъка разрешената скорост е намалена поетапно до 70 км/ч. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите за повишено внимание, спазване на пътната сигнализация и избягване на опасни изпреварвания.

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