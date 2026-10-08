Къде се пътува трудно на 8 октомври: затварят аварийната лента на „Хемус“

От 08:30 до 18:00 часа на 8 октомври ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента на АМ „Хемус“ между 15-и и 19-и км в посока Варна. Причината е геодезическо заснемане, свързано с подготовката на предстоящ ремонт. Автомобилите ще преминават през активната и изпреварващата лента.

Край Шумен платното към София остава затворено и трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна. По АМ „Тракия“ продължава полагането на маркировка, а по АМ „Марица“ движението към „Капитан Андреево“ е в една лента в три съседни участъка.

Автомагистрала „Хемус“

Между 15-и и 19-и км към Варна от 08:30 до 18:00 часа ще бъде затворена аварийната лента. Днес е последният обявен ден на геодезическото заснемане.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Движението е двупосочно в платното към Варна, а организацията е обявена до 9 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София се обследва анкерна стена. При тунел „Топли дол“ при нормални условия са осигурени по две ленти във всяка посока, но при аварийна ситуация движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тръба.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Двупосочната организация между Игнатиево и пътен възел „Летище“ беше обявена до 7 октомври. Към сутрешната проверка няма ново официално потвърждение за удължаването ѝ и затова не се представя като действаща на 8 октомври.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Между 56-и и 61-и км към София движението е с повишено внимание и ограничение до 100 км/ч. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Ограничение до 100 км/ч има и между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци.

Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч. И за този участък 8 октомври е последният посочен ден.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и останалата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на два селскостопански подлеза и мостово съоръжение. Движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния достъпен пълен бюлетин.

София – Владая – Перник

Тъй като 8 октомври е работен ден, от 06:00 до 10:30 часа по път I-1 през Владая са обособени две ленти към София.

В района на Драгичево от 06:00 до 10:00 часа също се осигуряват две ленти към столицата и една към Перник.

Между Александров мост при Княжево и границата с Пернишка област остава забраната за товарни автомобили над 15 тона.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-4 между Ново село и Балван движението е в една лента. По път I-5 между Полски Тръмбеш и Поликраище трафикът се прехвърля поетапно между лентите заради ремонт.

По направлението Карнобат – Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. В Кърджали по път I-5 към Маказа също се работи в една лента.

Пътят Габрово – Узана е затворен за всички автомобили от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Ограничението важи в работните дни до 9 октомври.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, пътен възел „Приморско“ и пътя за Ясна поляна.

Затворен е и път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково. Обходът преминава през Паницово и път I-9.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Пътува се през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

По пътя Пампорово – Смолян при Райковски ливади движението е спряно заради свлачище. Обходните маршрути са през Стойките или прохода „Рожен“.

По направлението Рудозем – Смолян се преминава поетапно в една лента. Автомобилите с ремаркета и полуремаркета използват обход през Чокманово и Смилян.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново трафикът е поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен.

Движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки и товарни автомобили и автобуси.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 8 октомври ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен южен и югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, с температура около 19 градуса на 1200 метра и около 12 градуса на 2000 метра.

Сутринта в отделни котловини и по усойните планински участъци е възможна намалена видимост. Валежи не се очакват.