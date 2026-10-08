Слънчево през деня и възможни превалявания вечерта на места в страната утре

Ясно време ще се задържи през нощта, като над Западна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб южен-югозападен вятър. Температурите сутринта ще са между 8° и 13°, а на места в Западна и Централна България ще паднат малко по-ниско. Около 8° се очакват в София.

През утрешния ден в по-голямата част от страната ще е слънчево, но от запад постепенно ще се увеличава облачността. До вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от запад-северозапад, докато в Югоизточна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат 25°-30°, а в София - около 26°.

В планинските райони през по-голямата част от деня ще бъде слънчево, но постепенно ще се заоблачава. На отделни места в масивите от Западна и Централна България се очаква слаб дъжд до вечерта. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Около 20° ще бъде максималната температура на 1200 метра, а на 2000 метра - около 13°.

Предимно слънчево ще се задържи времето по българското Черноморие. Вятърът ще е слаб, с южна и югозападна посока. Максималните температури ще достигнат 22°-26°. Морската вода ще бъде с температура 19°-20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.