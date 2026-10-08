Новини
Търси
Подкаст
Общество

Слънчево през деня и възможни превалявания вечерта на места в страната утре

Слънчево през деня и възможни превалявания вечерта на места в страната утре
pixabay

Температурите ще достигнат до 30°, а вечерта на места в Западна България е възможен слаб дъжд

Ясно време ще се задържи през нощта, като над Западна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб южен-югозападен вятър. Температурите сутринта ще са между 8° и 13°, а на места в Западна и Централна България ще паднат малко по-ниско. Около се очакват в София.

През утрешния ден в по-голямата част от страната ще е слънчево, но от запад постепенно ще се увеличава облачността. До вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от запад-северозапад, докато в Югоизточна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат 25°-30°, а в София - около 26°.

В планинските райони през по-голямата част от деня ще бъде слънчево, но постепенно ще се заоблачава. На отделни места в масивите от Западна и Централна България се очаква слаб дъжд до вечерта. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Около 20° ще бъде максималната температура на 1200 метра, а на 2000 метра - около 13°.

Предимно слънчево ще се задържи времето по българското Черноморие. Вятърът ще е слаб, с южна и югозападна посока. Максималните температури ще достигнат 22°-26°. Морската вода ще бъде с температура 19°-20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Още по темата

Костите на цар Самуил разкриват тежки заболявания, ограничавали движенията му

Костите на цар Самуил разкриват тежки заболявания, ограничавали движенията му

Предлагат държавни отличия за трима с принос за връщането на тленните останки на цар Самуил

Предлагат държавни отличия за трима с принос за връщането на тленните останки на цар Самуил

Всяко трето българско дете е с наднормено тегло, експерти искат обща политика срещу затлъстяването

Всяко трето българско дете е с наднормено тегло, експерти искат обща политика срещу затлъстяването

Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян

Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Водещи

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 4 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 9 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 25 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 26 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 35 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 37 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 47 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 55 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час