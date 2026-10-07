Предлагат държавни отличия за трима с принос за връщането на тленните останки на цар Самуил

Министерският съвет предлага трима души да бъдат удостоени с държавни отличия за изключителния им принос към завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Правителството е приело две решения, които ще бъдат изпратени на президента, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.

Посланикът на България в Гърция Валентин Порязов е предложен за орден „Стара планина“ – първа степен. Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Милошев определи връщането на тленните останки на българския владетел като събитие с изключително национално значение, постигнато след десетилетия научни и институционални усилия и сътрудничество между България и Гърция.

„Това представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил – един от най-значимите български владетели“, заяви министърът.

По думите му приносът на тримата обединява професионалната им работа с каузата за опазване на историческото и културното наследство и възстановяването на националната памет.