Новини
Търси
Подкаст
Общество

Предлагат държавни отличия за трима с принос за връщането на тленните останки на цар Самуил

Предлагат държавни отличия за трима с принос за връщането на тленните останки на цар Самуил

Правителството е приело две решения, които ще бъдат изпратени на президента, съобщи министърът на културата Евтим Милошев

Министерският съвет предлага трима души да бъдат удостоени с държавни отличия за изключителния им принос към завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Правителството е приело две решения, които ще бъдат изпратени на президента, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.

Посланикът на България в Гърция Валентин Порязов е предложен за орден „Стара планина“ – първа степен. Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Милошев определи връщането на тленните останки на българския владетел като събитие с изключително национално значение, постигнато след десетилетия научни и институционални усилия и сътрудничество между България и Гърция.

„Това представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил – един от най-значимите български владетели“, заяви министърът.

По думите му приносът на тримата обединява професионалната им работа с каузата за опазване на историческото и културното наследство и възстановяването на националната памет.

Още по темата

Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил

Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Водещи

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Току-що
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 5 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 11 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 27 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 30 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 40 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 53 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 1 час
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев