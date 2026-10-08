Новини
Търси
Подкаст
Общество

Всяко трето българско дете е с наднормено тегло, експерти искат обща политика срещу затлъстяването

Всяко трето българско дете е с наднормено тегло, експерти искат обща политика срещу затлъстяването
БТА

На кръгла маса в Народното събрание институции, лекари и граждански организации обсъдиха нуждата от по-системни мерки за превенция и лечение на затлъстяването

Всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, а страната е сред водещите в Европа по разпространение на затлъстяването. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема "Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването", проведена в Народното събрание.

Форумът беше организиран от парламентарната Комисия по здравеопазването по инициатива на Коалиция срещу затлъстяването "Здраве под натиск" и под патронажа на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова.

"Затлъстяването е проблем, който няма политически цвят", заяви Доцова и подчерта, че са необходими последователни действия от законодателната, изпълнителната и местната власт, както и активно участие на гражданските организации.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи, че в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести до 2030 г. са заложени мерки, свързани със здравословното хранене и двигателната активност.

Председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов определи затлъстяването като "тиха световна пандемия". По думите му всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, а състоянието е свързано с риск от повече от 200 други заболявания.

Председателят на Коалиция "Здраве под натиск" Гергана Паси акцентира, че отговорността не може да бъде прехвърляна само върху отделния човек.

"Ефективната политика трябва ясно да посочва кой отговаря, какво се изпълнява, в какъв срок, с какъв ресурс и как измерваме ефекта", заяви тя.

Проф. Цветалина Танкова посочи, че България е на шесто място в Европа по разпространение на затлъстяването сред възрастните и на пето място сред децата.

Участниците във форума се обединиха около необходимостта от дългосрочни мерки, които да включват превенция, ранна диагностика, по-добър достъп до лечение и промени в средата, които насърчават здравословното хранене и физическата активност.

Още по темата

Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Протест до Народното събрание с искане телетата да не се отглеждат в единични клетки

Протест до Народното събрание с искане телетата да не се отглеждат в единични клетки

В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Водещи

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 7 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 11 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 27 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 29 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 37 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 40 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 50 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 57 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час