Всяко трето българско дете е с наднормено тегло, експерти искат обща политика срещу затлъстяването

Всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, а страната е сред водещите в Европа по разпространение на затлъстяването. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема "Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването", проведена в Народното събрание.

Форумът беше организиран от парламентарната Комисия по здравеопазването по инициатива на Коалиция срещу затлъстяването "Здраве под натиск" и под патронажа на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова.

"Затлъстяването е проблем, който няма политически цвят", заяви Доцова и подчерта, че са необходими последователни действия от законодателната, изпълнителната и местната власт, както и активно участие на гражданските организации.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи, че в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести до 2030 г. са заложени мерки, свързани със здравословното хранене и двигателната активност.

Председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов определи затлъстяването като "тиха световна пандемия". По думите му всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, а състоянието е свързано с риск от повече от 200 други заболявания.

Председателят на Коалиция "Здраве под натиск" Гергана Паси акцентира, че отговорността не може да бъде прехвърляна само върху отделния човек.

"Ефективната политика трябва ясно да посочва кой отговаря, какво се изпълнява, в какъв срок, с какъв ресурс и как измерваме ефекта", заяви тя.

Проф. Цветалина Танкова посочи, че България е на шесто място в Европа по разпространение на затлъстяването сред възрастните и на пето място сред децата.

Участниците във форума се обединиха около необходимостта от дългосрочни мерки, които да включват превенция, ранна диагностика, по-добър достъп до лечение и промени в средата, които насърчават здравословното хранене и физическата активност.