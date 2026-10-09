Близо 440 хил. души с еднократна помощ от 50 евро заради поскъпването на горивата

Еднократна финансова помощ от 50 евро заради високите цени на горивата ще получат общо 439 996 души, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП) на официалния си сайт. Общият размер на отпуснатите средства е 21 998 300 евро.

Компенсацията е част от програмата „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“, одобрена с решение на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. Мярката цели да осигури финансова подкрепа на хората с ниски доходи, които изпитват затруднения заради поскъпването на основните хранителни продукти вследствие на повишените цени на горивата.

Право на помощта имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, получатели на социални помощи, както и лица, получили целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон. Сред правоимащите са още младежи до 21-годишна възраст, напускащи резидентни социални услуги след отглеждане без родителска грижа, семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, получаващи семейни помощи, и деца, настанени при близки, роднини или в приемни семейства. Компенсацията обхваща и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

Ако дадено лице попада в повече от една целева група, то ще получи само една компенсация от 50 евро, уточняват от АСП.

Средствата се изплащат в брой чрез лицензиран пощенски оператор или по банков път според начина, посочен в заявлението-декларация за отпускане на съответната помощ. Хората, заявили целевата помощ за отопление да бъде изплатена на търговец на твърдо гориво, ще получат компенсацията по банкова сметка, ако такава е посочена в друго заявление-декларация и е налична в информационната система на АСП. При липса на банкова сметка сумата ще може да бъде получена в пощенския клон на „Български пощи“ ЕАД, обслужващ настоящия адрес на правоимащия.

Плащанията вече са наредени на 1 октомври 2026 г. и всички правоимащи са получили превод по банковите си сметки или чрез „Български пощи“ ЕАД. В пощенските клонове средствата ще бъдат налични до 26 октомври. За хората, които по обективни причини не успеят да ги получат дотогава, са предвидени допълнителни периоди за изплащане - от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

Компенсациите се изплащат от дирекциите „Социално подпомагане“. Не е необходимо гражданите да подават заявления-декларации, уточняват от АСП.