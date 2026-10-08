Петролната асоциация предупреждава: Горивата може да поскъпнат с над 1,40 евро на литър от 2028 г.

Цените на бензина, дизела и пропан-бутана могат да се повишат рязко от 2028 г. при въвеждането на новите европейски правила за търговия с въглеродни емисии. За това предупредиха от Българската петролна и газова асоциация, която заедно с браншови организации от Чехия, Полша, Румъния и Словакия настоява прилагането на изискванията да бъде отложено с две години.

Става дума за новата европейска система ETS2, която обхваща горивата за автомобилния транспорт, сградите и някои допълнителни сектори. Тя трябва да заработи изцяло през 2028 г., като задължението за закупуване на квоти ще бъде за доставчиците на горива, а не директно за домакинствата и шофьорите.

Според представено изследване на УНСС са разработени оптимистичен, реалистичен и песимистичен сценарий за отражението върху цените. При най-негативния вариант увеличението на литър гориво може да надхвърли 1,40 евро.

"Очаква се разходите за транспорт до 2030 година да се увеличат с 16%. В исторически план изследванията показват, че в рамките на четири седмици, каквото се случи с увеличение на цената на горивата, се прехвърля на колонката и се плаща от крайния потребител", заяви заместник-ректорът на УНСС проф. Янко Христозов.

По оценки, цитирани от учените, годишните разходи за гориво на хората със средни доходи могат да нараснат с между 164 и 1400 евро.

От Българската петролна и газова асоциация предупреждават, че цената на въглеродните квоти ще бъде калкулирана в крайната стойност на горивата.

"Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро в зависимост от пазара – цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво", заяви Светослав Бенчев от асоциацията.

Правителството също подкрепя искането за промени в европейския подход. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев подчерта, че кабинетът подкрепя зелените политики, но те не трябва допълнително да влошават конкурентоспособността на европейската икономика.

От енергийното министерство обаче подчертават, че целите за ограничаване на емисиите трябва да бъдат запазени. Европейската комисия посочва, че приходите от ETS2 трябва да се използват за климатични и социални мерки, включително подкрепа за уязвими домакинства и микропредприятия.

По данни, представени от УНСС, ако системата бъде приложена при разглежданите ценови сценарии, допълнителните разходи за квоти за България могат да достигнат между 9 и 43 млрд. евро годишно.