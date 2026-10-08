Новини
Търси
Подкаст
Общество

Петролната асоциация предупреждава: Горивата може да поскъпнат с над 1,40 евро на литър от 2028 г.

Петролната асоциация предупреждава: Горивата може да поскъпнат с над 1,40 евро на литър от 2028 г.
Pixabay

Българската петролна и газова асоциация настоява новата европейска схема за търговия с емисии да бъде отложена

Цените на бензина, дизела и пропан-бутана могат да се повишат рязко от 2028 г. при въвеждането на новите европейски правила за търговия с въглеродни емисии. За това предупредиха от Българската петролна и газова асоциация, която заедно с браншови организации от Чехия, Полша, Румъния и Словакия настоява прилагането на изискванията да бъде отложено с две години.

Става дума за новата европейска система ETS2, която обхваща горивата за автомобилния транспорт, сградите и някои допълнителни сектори. Тя трябва да заработи изцяло през 2028 г., като задължението за закупуване на квоти ще бъде за доставчиците на горива, а не директно за домакинствата и шофьорите.

Според представено изследване на УНСС са разработени оптимистичен, реалистичен и песимистичен сценарий за отражението върху цените. При най-негативния вариант увеличението на литър гориво може да надхвърли 1,40 евро.

"Очаква се разходите за транспорт до 2030 година да се увеличат с 16%. В исторически план изследванията показват, че в рамките на четири седмици, каквото се случи с увеличение на цената на горивата, се прехвърля на колонката и се плаща от крайния потребител", заяви заместник-ректорът на УНСС проф. Янко Христозов.

По оценки, цитирани от учените, годишните разходи за гориво на хората със средни доходи могат да нараснат с между 164 и 1400 евро.

От Българската петролна и газова асоциация предупреждават, че цената на въглеродните квоти ще бъде калкулирана в крайната стойност на горивата.

"Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро в зависимост от пазара – цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво", заяви Светослав Бенчев от асоциацията.

Правителството също подкрепя искането за промени в европейския подход. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев подчерта, че кабинетът подкрепя зелените политики, но те не трябва допълнително да влошават конкурентоспособността на европейската икономика.

От енергийното министерство обаче подчертават, че целите за ограничаване на емисиите трябва да бъдат запазени. Европейската комисия посочва, че приходите от ETS2 трябва да се използват за климатични и социални мерки, включително подкрепа за уязвими домакинства и микропредприятия.

По данни, представени от УНСС, ако системата бъде приложена при разглежданите ценови сценарии, допълнителните разходи за квоти за България могат да достигнат между 9 и 43 млрд. евро годишно.

Още по темата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Цените на горивата се успокояват, но предстои ново поскъпване през 2027 г.

Цените на горивата се успокояват, но предстои ново поскъпване през 2027 г.

Тръмп обвини Украйна и демократите за цените на горивата

Тръмп обвини Украйна и демократите за цените на горивата

Ще поевтинеят ли горивата, ако се освободят количества от резерва

Ще поевтинеят ли горивата, ако се освободят количества от резерва

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Водещи

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 2 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 6 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 22 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 24 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 32 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 35 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 44 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 52 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час