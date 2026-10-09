Новини
Търси
Подкаст
Свят

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени
Снимка: AP/БТА

Ограниченията за полети на три от московските летища са отменени, след като в руската столица и околностите ѝ бяха съобщени атаки и беше задействана противовъздушната отбрана

Москва и околностите ѝ са били подложени на атаки с дронове и малки балони, съобщават местни канали за наблюдение, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация в Telegram канала "Астра".

Според информацията на канала в целия регион са били задействани средства за противовъздушна отбрана. Засега в предоставеното съобщение не се посочват подробности за евентуални щети или пострадали.

На фона на съобщенията за атаките руската Федерална агенция за въздушен транспорт "Росавиация" обяви временни ограничения за работата на четирите московски летища - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски. Пристигащите и заминаващите полети бяха временно преустановени.

По-късно "Росавиация" съобщи, че ограниченията са отменени за летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, предаде ТАСС. В предоставената информация не се уточнява дали ограниченията на летище Шереметиево остават в сила.

Още по темата

Русия удари три товарни кораба край украински пристанища на Черно море

Русия удари три товарни кораба край украински пристанища на Черно море

Размяна на удари между Русия и Украйна: Най-малко седем загинали за денонощие

Размяна на удари между Русия и Украйна: Най-малко седем загинали за денонощие

Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

„Долу царя!“: Десетки задържани в Москва след протест срещу „Единна Русия“

„Долу царя!“: Десетки задържани в Москва след протест срещу „Единна Русия“

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

ЕС нарече санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд "жалки"

ЕС нарече санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд "жалки"

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа