Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Москва и околностите ѝ са били подложени на атаки с дронове и малки балони, съобщават местни канали за наблюдение, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация в Telegram канала "Астра".

Според информацията на канала в целия регион са били задействани средства за противовъздушна отбрана. Засега в предоставеното съобщение не се посочват подробности за евентуални щети или пострадали.

На фона на съобщенията за атаките руската Федерална агенция за въздушен транспорт "Росавиация" обяви временни ограничения за работата на четирите московски летища - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски. Пристигащите и заминаващите полети бяха временно преустановени.

По-късно "Росавиация" съобщи, че ограниченията са отменени за летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, предаде ТАСС. В предоставената информация не се уточнява дали ограниченията на летище Шереметиево остават в сила.