Десетки протестиращи бяха арестувани по време на митинг в Москва, организиран от Комунистическата партия. Информацията за акцията се разпространява от изданието „Астра“ (Astra), което се позовава на свои източници и на изявление на Евгений Ступин – бивш депутат в Московската градска дума.

Медията „Осторожно, новости“ допълва картината, съобщаваща за близо 60 задържани граждани. Сблъсъците и последвалите арести са започнали в момента, в който събралото се множество е започнало да скандира лозунги, насочени срещу управляващата партия „Единна Русия“. На протеста е имало възгласи като „Долу царя“, „Не на политическите репресии“, искания за свобода на политическите затворници и остри критики срещу властта. В същото време в руските държавни медии липсва каквато и да е информация за недоволството по улиците на столицата.

ТАРАЛЕЖ припомня, че в страната се проведоха парламентарни избори между 18 и 20 септември 2026 г. На вота очаквано доминация записа прокремълската партия „Единна Русия“, но легитимността на резултатите беше подкопана от отстраняване на реалната опозиция. Преди гласуването Върховният съд на Русия наложи забрана за участие на либералната и единствена антивоенна партия „Яблоко“. Политическата сила беше отрязана от изборната надпревара под претекст за процедурни нарушения и авторски права, оставяйки антивоенно настроените граждани без легално представителство и превръщайки настоящите протести в една от малкото останали форми за изразяване на несъгласие с режима.