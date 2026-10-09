Русия удари три товарни кораба край украински пристанища на Черно море

Руските сили са нанесли удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според информацията на ведомството единият плавателен съд е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият в Черноморск, а третият е бил атакуван в Черно море, докато е пътувал към Одеса.

Руското министерство твърди, че и трите кораба са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди по независим път нито съобщените удари, нито твърденията на руското Министерство на отбраната за предназначението на плавателните съдове.