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Русия удари три товарни кораба край украински пристанища на Черно море

Русия удари три товарни кораба край украински пристанища на Черно море
Снимка: AP/БТА

Москва твърди, че плавателните съдове са снабдявали украинската армия, но информацията не е потвърдена

Руските сили са нанесли удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според информацията на ведомството единият плавателен съд е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият в Черноморск, а третият е бил атакуван в Черно море, докато е пътувал към Одеса.

Руското министерство твърди, че и трите кораба са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди по независим път нито съобщените удари, нито твърденията на руското Министерство на отбраната за предназначението на плавателните съдове.

 

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