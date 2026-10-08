Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Шаламанов: Има основание България да задейства член 4 на НАТО заради атаките в Черно море

Шаламанов: Има основание България да задейства член 4 на НАТО заради атаките в Черно море
БТА

Бившият заместник-външен министър смята, че заседанието на КСНС не е дало достатъчно ясен отговор за заплахата

Има основание България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-външен министър Велизар Шаламанов пред Bulgaria on Air.

По думите му след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност все още липсва достатъчно ясен публичен отговор кой стои зад атаките, какъв е характерът на заплахата и какви конкретни последващи действия трябва да предприеме България.

"Трябва да се даде ясен отговор с ресурсите на държавата, но и с помощта на съюзниците от НАТО, които разполагат с много повече възможности в разузнаването", заяви Шаламанов.

Той смята, че след КСНС решения могат да бъдат търсени и в Народното събрание, но посочи като друга възможна стъпка консултации в рамките на НАТО.

"За това има Северноатлантически съвет, за това има член 4 във Вашингтонския договор. Има основание този член да бъде задействан", каза бившият заместник-министър.

Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя държава членка смята, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени. Това не означава автоматично задействане на колективната отбрана по член 5.

Шаламанов определи случилото се като сериозен риск за търговското корабоплаване и икономиката в западната част на Черно море. Българските власти досега не са обявили окончателно кой стои зад атаките, като произходът на използваните дронове продължава да се изяснява.

Бившият заместник-министър настоя и за повече публичност около наличната информация, доколкото това е възможно без разкриване на класифицирани данни.

Според него българските служби разполагат със собствени разузнавателни възможности и участват в мрежите за обмен на информация на НАТО и ЕС.

Шаламанов изрази и мнение, че издирвателната операция след потъването на единия кораб е била прекратена прекалено бързо.

"Има риск за националната сигурност, тя вече се реализира като икономическа заплаха", заяви той.

Ден по-рано политическите сили дадоха различни оценки за резултатите от КСНС и за необходимостта от последващи действия на България и съюзниците ѝ.

Още по темата

Александър Узунов, ПБ: Нямаме данни да кажем кой стои зад атаките в Черно море

Александър Узунов, ПБ: Нямаме данни да кажем кой стои зад атаките в Черно море

Коридор 8 в София: столицата събра държавите по стратегическата връзка между Адриатика и Черно море

Коридор 8 в София: столицата събра държавите по стратегическата връзка между Адриатика и Черно море

Тодор Джиков, ПБ: Атаките в Черно море вече създават сериозен риск за българското зърно

Тодор Джиков, ПБ: Атаките в Черно море вече създават сериозен риск за българското зърно

Владимир Чуков: Сирия е права да иска продължаване на издирването в Черно море

Владимир Чуков: Сирия е права да иска продължаване на издирването в Черно море

Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор

Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Чавдар Стефанов за ударените кораби: Отговорът се намира на 2000 м. под повърхността на Черно море

Чавдар Стефанов за ударените кораби: Отговорът се намира на 2000 м. под повърхността на Черно море

Атаките в Черно море оскъпяват корабоплаването: Ще поскъпнат ли храните в България?

Атаките в Черно море оскъпяват корабоплаването: Ще поскъпнат ли храните в България?

Колко дълго може да оцелее човек в Черно море - експерт обяснява рисковете

Колко дълго може да оцелее човек в Черно море - експерт обяснява рисковете

Владимир Чуков: Сирия е права да иска продължаване на издирването в Черно море

Владимир Чуков: Сирия е права да иска продължаване на издирването в Черно море

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 12 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 14 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 22 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 25 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 34 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 42 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 54 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица