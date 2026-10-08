Шаламанов: Има основание България да задейства член 4 на НАТО заради атаките в Черно море

Има основание България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият заместник-външен министър Велизар Шаламанов пред Bulgaria on Air.

По думите му след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност все още липсва достатъчно ясен публичен отговор кой стои зад атаките, какъв е характерът на заплахата и какви конкретни последващи действия трябва да предприеме България.

"Трябва да се даде ясен отговор с ресурсите на държавата, но и с помощта на съюзниците от НАТО, които разполагат с много повече възможности в разузнаването", заяви Шаламанов.

Той смята, че след КСНС решения могат да бъдат търсени и в Народното събрание, но посочи като друга възможна стъпка консултации в рамките на НАТО.

"За това има Северноатлантически съвет, за това има член 4 във Вашингтонския договор. Има основание този член да бъде задействан", каза бившият заместник-министър.

Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя държава членка смята, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени. Това не означава автоматично задействане на колективната отбрана по член 5.

Шаламанов определи случилото се като сериозен риск за търговското корабоплаване и икономиката в западната част на Черно море. Българските власти досега не са обявили окончателно кой стои зад атаките, като произходът на използваните дронове продължава да се изяснява.

Бившият заместник-министър настоя и за повече публичност около наличната информация, доколкото това е възможно без разкриване на класифицирани данни.

Според него българските служби разполагат със собствени разузнавателни възможности и участват в мрежите за обмен на информация на НАТО и ЕС.

Шаламанов изрази и мнение, че издирвателната операция след потъването на единия кораб е била прекратена прекалено бързо.

"Има риск за националната сигурност, тя вече се реализира като икономическа заплаха", заяви той.

Ден по-рано политическите сили дадоха различни оценки за резултатите от КСНС и за необходимостта от последващи действия на България и съюзниците ѝ.