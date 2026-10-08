Владимир Чуков: Сирия е права да иска продължаване на издирването в Черно море

Сирийската страна има основание да настоява България да продължи издирването на моряците от потъналия кораб в Черно море. Това заяви анализаторът проф. Владимир Чуков пред NOVA NEWS.

"Сирийската страна е права, защото само 14 часа продължи спасителната операция. Следя сирийските социални медии и там има буря от реакции защо София е постъпила така и не е продължила издирването", каза Чуков.

Той коментира и самия кораб, като по думите му става дума за плавателен съд на повече от 50 години.

"Този кораб никога не е присъствал на нито едно руско или украинско пристанище. За последните три години е направил между 25 и 30 рейда до румънски пристанища. Официалната версия е, че е превозвал сол", посочи анализаторът.

Чуков отхвърли като малко вероятна тезата, че корабът е бил използван за превоз на военнослужещи.

Той представи и своя версия за причините за атаката, като я свърза с по-широкото напрежение в региона и отношенията между Русия, Сирия и Йемен.

"За мен потапянето на кораба е предупреждение от руска страна към Сирия да не праща войници в Йемен", заяви Чуков. Това е негова аналитична теза, а не официално потвърдена версия за атаката.

По думите му конфликтите в Близкия изток и Черно море все повече се преплитат и носят риск от нови икономически и геополитически последици.

В края на разговора Чуков коментира и напрежението между САЩ и Иран, като заяви, че към момента не вижда възможност за бързо политическо разбирателство между двете страни.