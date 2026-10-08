Александър Узунов, ПБ: Нямаме данни да кажем кой стои зад атаките в Черно море

България не разполага с достатъчно данни, за да посочи със сигурност кой стои зад атаките срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви депутатът от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" Александър Узунов пред Bulgaria ON AIR.

"Нямаме данни, за да посочим със сигурност кой е виновен. Русия и Украйна се обвиняват взаимно", заяви Узунов.

Той отхвърли твърденията, че към момента има категорични доказателства за руския произход на дроновете.

"Знамена ли са имали тези дронове? Или е имало водолази на морското дъно?", попита депутатът.

По думите му, ако бъдат установени безспорни факти за извършителя, обществото трябва да бъде информирано и да последват съответните дипломатически действия.

Узунов коментира и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като определи поставянето на сигурността в Черно море на най-високо държавно ниво като важен резултат. Той посочи, че част от информацията, представена на политическите лидери, може да идва от партньорски разузнавателни служби и поради това да остане класифицирана.

Депутатът постави под съмнение и версията, че на борда на един от атакуваните кораби е имало военнослужещи.

"Аз чух тезата за войска, но това е кораб от 1976 г., не в особено цветущо състояние. Не съм убеден, че някоя държава ще разположи войска там", каза Узунов.

Той защити действията на Военноморските и Военновъздушните сили след атаките и заяви, че според него те са направили всичко възможно при издирването на оцелели.

Узунов заяви още, че не вижда непосредствена заплаха за националната сигурност на България, но според него са необходими засилено наблюдение в Черно море, превантивни действия и по-добра защита на критичната инфраструктура.

"Външната политика следва да се базира на разум и умереност, не на ескалация", подчерта той.

По думите му България, Румъния и Турция имат общ интерес да гарантират безопасността на корабоплаването и да ограничат разширяването на конфликта в Черно море.