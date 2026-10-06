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Явор Гечев, ПБ: Аз бях сред първите, които казаха, че "Кошница с грижа" няма да проработи

Явор Гечев, ПБ: Аз бях сред първите, които казаха, че "Кошница с грижа" няма да проработи

Депутатът от управляващата партия коментира още, че у нас плащаме едни от най-евтините горива в ЕС

Затрудненото корабоплаване в Черно море може да създаде сериозни проблеми за износа на българско зърно и да окаже натиск върху цените. Риск представлява и евентуален засилен внос на украинска продукция, който би увеличил конкуренцията за родните производители. За това предупреди Явор Гечев от „Прогресивна България“ в ефира на bTV.

По думите му ситуацията със сигурността в Черно море вече влияе върху застраховането на плавателните съдове, а оттам – върху транспортните разходи и логистиката.

„Имаме застрашаване на корабоплаването. Застрахователните компании не искат да застраховат кораби, което рязко се отразява на цените и на логистиката“, заяви Гечев.

Той посочи, че периодът е особено важен за земеделския сектор, тъй като след приключването на жътвата предстои износът на големи количества зърно през Черно море.

Според него евентуално възпрепятстване на доставките може да доведе до спад в изкупните цени и сериозни логистични затруднения.

Гечев увери, че няма риск от недостиг на зърнени храни в България, тъй като страната произвежда повече, отколкото потребява. Проблем за земеделците обаче може да се окаже допълнителният натиск от украинска продукция.

„След като е затруднено корабоплаването, ще сме застрашени от заливане с продукция от Украйна. Това ще създаде по-голяма конкуренция на българските пазари и фермерите ще страдат“, коментира той.

По думите му земеделието е сред секторите, които най-силно усещат поскъпването, включително заради високите транспортни разходи.

Гечев коментира и инициативата „Кошница с грижа“, като според него тя не е постигнала очаквания резултат.

„Кошницата с грижа не сработи. Тя бе доброволна заявка от страна на ритейлърите. Наблюдаваха се редица нелоялни търговски практики...Аз бях сред първите, които казаха, че "Кошница с грижа" няма да проработи“, заяви той и изрази недоволство от поведението на част от търговските вериги.

По отношение на идеята за извънреден данък върху свръхпечалбите Гечев посочи, че такъв би имало само при наличие на действителни свръхпечалби, а конкретните законодателни решения тепърва предстои да бъдат изяснени.

Той допълни, че доказването на нелоялни търговски практики е трудно, но възможно, и изрази надежда напрежението между различните участници на пазара да доведе до повече диалог и балансиране на цените.

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