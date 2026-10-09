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Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб
Снимка: Pixabay

Преди това затворили бар в центъра на София

Бар в центъра на София ще остане затворен за месец заради системно неиздаване на касови бележки.

Санкцията е окончателно потвърдена от Върховния административен съд, съобщават от НАП.

Междувременно данъчните инспектори са установили нарушения и в стриптийз бар в столицата.

При три контролни покупки в края на септември в два от случаите не били издадени касови бележки. Проверяващите открили и несъответствие между парите в касата и отчетените от фискалното устройство суми.

За нарушенията са съставени актове, а заведението е застрашено от запечатване.

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