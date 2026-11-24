Инвестициите на домакинствата в Европейския съюз възлязоха на 8,1 на сто от брутния им разполагаем доход през 2025 г. спрямо 8,2 на сто през 2024 г., сочат публикувани днес данни на Евростат.

За България няма конкретни налични данни.

Делът достига най-ниското си равнище от 2015 г. и остава значително под стойностите отпреди световната финансова криза през 2008 г.

През 2025 г. най-висока инвестиционна норма на домакинствата отчита Кипър с 15,3 на сто, следван от Нидерландия с 11,3 на сто и Чехия с 10,5 на сто, предава БТА.

Най-ниски са стойностите в Швеция с 4,7 на сто, Полша с 5 на сто и Словакия с 5,7 на сто.

Последните налични данни за България, с които Евростат разполага, са за 2022 г., когато българските домакинства са инвестирали в страната 4,4 на сто от брутния им разполагаем доход при средно ниво за ЕС от 9,8 на сто.