Президентът на Миньор 2015 Николай Горанов заяви, че отборът ще се бори за първото място в Националната баскетболна лига. Тимът от Перник започна сезона със седем поредни победи и оглави временното класиране. Клубът има амбиция и да приеме турнира за Купата на България при мъжете.

Горанов определи старта като дългоочакван в четвъртия сезон на Миньор в НБЛ. Той отдаде резултатите на привличането на опитни баскетболисти и на работата на старши треньора Ивица Вукотич, който води отбора от влизането му в лигата, и на помощника му Милен Дудев.

“Ние винаги излизаме за победа и ще се постараем тази година да изненадаме фаворитите и ще се борим за първото място”, каза Горанов. Клубът засега не планира нови попълнения. Възможността за подсилване до Нова година ще зависи от бюджета, спонсорствата и организационните въпроси.

Дудев посочи защитата като основен приоритет за следващите месеци. Според него тя ще има решаващо значение за класирането на Миньор в най-важната част от сезона. Помощник-треньорът очаква и изненади в първенството, докато част от съперниците съчетават мачовете си в НБЛ с ангажименти в евротурнирите.

Преди двубоя на мъжкия национален отбор срещу Дания в “Арена 8888” в София Дудев изрази увереност в победата на България. Той се надява залата да се напълни и присъствието на Александър Везенков да запали още деца по баскетбола.

Баскетболистът на Миньор Ерик Димитров благодари на феновете за подкрепата в първите мачове. Той изрази надежда, че атрактивната игра на отбора ще привлече още повече зрители на предстоящите домакинства в Перник.