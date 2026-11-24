Ювентус търси нов централен нападател за зимния трансферен прозорец. Сред основните кандидати са Джанлука Скамака от Аталанта и Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид, съобщават италианските медии. След победата над Венеция треньорът Лучано Спалети заяви, че отборът му се нуждае от физически силен нападател, който може да се противопоставя на централните защитници.

Според Sport Mediaset Скамака е сред предпочитаните варианти. Спалети познава 195-сантиметровия нападател от съвместната им работа в националния отбор на Италия. Скамака получава по-малко игрово време в Аталанта, след като Никола Кръстович се наложи като първи избор в атака.

Според Tuttosport клубът от Бергамо би разгледал предложение за наем със задължително откупуване. Цената на Скамака се оценява на около 30 милиона евро, а постоянният трансфер може да бъде обвързан с класиране на Ювентус за европейските клубни турнири.

Сьорлот също е висок 195 сантиметра и получава ограничено игрово време в Атлетико Мадрид. Испанският клуб досега е искал над 30 милиона евро за норвежкия национал, но според италианските медии условията може да се променят през януари.

Ювентус следи още Джошуа Зиркзее и Жан-Филип Матета. Заради финансовите ограничения на клуба наем с последващо откупуване е по-реалистичен вариант за подсилване на атаката през зимата.