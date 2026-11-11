Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ювентус готви промени на вратата: Трима стражи може да напуснат през лятото

Ювентус готви промени на вратата: Трима стражи може да напуснат през лятото
АП/БТА

Според “Тутоспорт” Гулиелмо Викарио ще остане, а клубът следи млад вратар на Фрозиноне

Ръководството на Ювентус планира да се раздели с трима от четиримата си вратари през лятото на 2027 година, съобщава “Тутоспорт”. Според италианското издание промените няма да засегнат единствено титуляря Гулиелмо Викарио, който пристигна в Торино това лято.

Контузеният Камил Грабара най-вероятно ще се завърне във Волфсбург. Причината е, че “бианконерите” не възнамеряват да активират опцията за откупуването му на стойност 11,5 милиона евро.

По информацията на изданието Норберто Нето също няма да продължи кариерата си в Ювентус. Очаква се и Карло Пинсолио да напусне, тъй като няма да получи предложение за нов договор.

Междувременно торинци са набелязали Лоренцо Палмизани от Фрозиноне като възможно ново попълнение за вратарския пост. Засега няма информация за постигната договореност с 22-годишния страж.

Още по темата

Ювентус два пъти догонва Фиорентина в дерби с четири гола

Ювентус два пъти догонва Фиорентина в дерби с четири гола

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

Милан готви сделка за 500 милиона евро и изпреварва Ювентус в Италия

Милан готви сделка за 500 милиона евро и изпреварва Ювентус в Италия

Ювентус празнува 129 години с ценна победа над Наполи

Ювентус празнува 129 години с ценна победа над Наполи

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Водещи

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

  • Преди 1 минута
Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

  • Преди 2 минути
Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 19 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 27 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 27 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 33 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 35 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 36 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 50 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 50 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 51 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките