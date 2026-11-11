Ювентус готви промени на вратата: Трима стражи може да напуснат през лятото

Ръководството на Ювентус планира да се раздели с трима от четиримата си вратари през лятото на 2027 година, съобщава “Тутоспорт”. Според италианското издание промените няма да засегнат единствено титуляря Гулиелмо Викарио, който пристигна в Торино това лято.

Контузеният Камил Грабара най-вероятно ще се завърне във Волфсбург. Причината е, че “бианконерите” не възнамеряват да активират опцията за откупуването му на стойност 11,5 милиона евро.

По информацията на изданието Норберто Нето също няма да продължи кариерата си в Ювентус. Очаква се и Карло Пинсолио да напусне, тъй като няма да получи предложение за нов договор.

Междувременно торинци са набелязали Лоренцо Палмизани от Фрозиноне като възможно ново попълнение за вратарския пост. Засега няма информация за постигната договореност с 22-годишния страж.