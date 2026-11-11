Кой е Ибрахим Маза - талантът, за когото само Меси гласува при наградата “Копа”?

Ламин Ямал спечели трофея “Копа” за най-добър футболист под 21 години, а зад гласуването за наградата се открои любопитен избор на Лионел Меси. Аржентинецът постави звездата на Барселона на първо място, следван от Пау Кубарси, а третата му позиция беше за Ибрахим Маза.

Меси е бил единственият от 27-те гласували бивши носители на “Златната топка”, включил полузащитника на Байер Леверкузен в своята тройка. Така Маза получи една точка от вота.

Двамата се срещнаха на терена на Световното първенство през 2026 година, когато Аржентина победи Алжир с 3:0 след хеттрик на Меси. Маза игра 81 минути и показа част от техническите си качества, макар да не е известно дали именно този мач е повлиял на избора на аржентинеца.

Младият халф е роден в Берлин през 2005 година. Баща му е алжирец, а майка му е виетнамка. След като играе за юношеските и младежките формации на Германия, той избира да представлява Алжир - страна, с която поддържа семейна връзка още от детството си.

Маза израства в школата на Херта Берлин и дебютира за първия отбор на 17 години срещу Байерн Мюнхен. Във втория си мач отбелязва първия си гол срещу Волфсбург през май 2023 година.

След труден сезон, белязан от контузия, халфът записва пет гола и три асистенции през кампанията 2024/25. Представянето му води до трансфер в Байер Леверкузен за около 12 милиона евро, а сега името му получи признание и от един от най-големите футболисти в историята.