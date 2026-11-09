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Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща
AP/БТА

Четирима испанци намериха място в най-добрите 11

Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи най-добрите 11 играчи за 2026 година. В анкетата гласуваха гласуваха 26 317 футболисти от 75 държави. Любопитното е, че носителят на "Златната топка" Хари Кейн не е намерил място в отбора. 

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се завръща в 11-те за първи път от 2023 година насам. Така той се превръща в първия футболист, който е попадал в идеалния тим 18 пъти. 

Сред най-добрите е и Ламин Ямал от Барселона. Испанецът е избран за втора поредна година и се превърна в първия футболист в историята, който има две участия преди да е навършил 20 години. В идеалния състав има още трима представители на световния шампион Испания - Давид Рая (Арсенал), Пау Кубарси (Барселона) и Родри (Манчестър Сити/Барселона). 

Останалите футболист в идеалния отбор на света са Нуно Мендеш (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Витиня (ПСЖ), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Килиан Мбапе (Реал Мадрид) и Ерлинг Холанд (Манчестър Сити). 

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