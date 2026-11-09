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България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав
БТА

"Лъвовете" се изправят Исландия и Естония

България стартира подготовката си за последните два мача от настоящото издание на турнира Лига на нациите - срещу Исландия на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 13 ноември (билети на kolezha.bg) и срещу Естония в Талин на 16 ноември.

В следобедната тренировка в Бояна участие не взеха националите, които имаха ангажименти с клубните си отбори в неделя. Вместо това, те проведоха възстановително занимание по-рано през деня.

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