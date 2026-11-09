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Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

По случая е образувано досъдебно производство

Служители на полицията в Угърчин и представители на Териториална дирекция (ТД) „Митници“ – Русе в пристройка към къща в село Кирчево, обитавана от 69-годишен мъж, са открили седем бидона с вместимост от 100 до 200 литра, съдържащи различни количества високоградусов етилов алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. 

При измерване с техническо средство, използвано от митническите служители, е установено, че алкохолът е с концентрация от 43,5 до 49,5 градуса.

Собственикът на имота не е представил документи за платен акциз. Изяснява се дали е осъществявал търговска дейност, предава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

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