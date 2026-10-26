Откриха 200 литра алкохол и 8000 цигари без бандерол при акция в Раковски

Около 200 литра алкохол и 8000 саморъчно свити цигари без платен акциз са иззети при специализирана полицейска операция в Раковски, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена в петък, като служители на Районното управление в Раковски са извършили претърсвания на лек автомобил и адрес, свързани с криминално проявен мъж.

При проверките полицаите открили голямото количество акцизни стоки, за които не е бил платен дължимият акциз.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато бързо производство, в рамките на което се изясняват обстоятелствата около откритите стоки.