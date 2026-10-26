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Радан Кънев към Радев: Политическа глупост и катастрофа за Йотова

Радан Кънев към Радев: Политическа глупост и катастрофа за Йотова

Председателят на ДСБ втвърди тона

Остра политическа атака срещу премиера Румен Радев и кандидат-президента Илияна Йотова отправи председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев. В публикация във Фейсбук той определи кампанията на Йотова като „катастрофа“, а изявлението на Радев – като демонстрация на „политическа глупост“.

Според Кънев резултатите от първия тур на президентските избори са показали, че в България няма мнозинство, което желае страната да се отдалечи от Европа и да се ориентира към Изтока.

„Първият тур на изборите ясно показа, че в България няма носталгично, обърнато на Изток и срещу Европа мнозинство. Кампанията на Илияна Йотова, изцяло подчинена на разделението по тази линия, претърпя катастрофа“, написа лидерът на ДСБ.

„Поручик Радев“ и обвинения в политическа глупост

Особено остри са критиките на Кънев към изявлението на премиера Румен Радев, който по-рано заяви, че президентските избори са „битка за оцеляване на живот и смърт“ за политическите му опоненти.

Радев предупреди още, че според него те не биха се поколебали дори да въвлекат България във война.

В отговор Кънев обвини министър-председателя в опит да задълбочи разделението в обществото и да привлече гласовете на радикално настроени избиратели.

„Днешното неуравновесено изявление на поручик Радев е шокиращо по няколко линии: употребата на страницата на Министерския съвет за пряка партийна агитация; грозната атака срещу опонента и яростният опит за разделение на обществото; пълното подлагане на „Възраждане“ в опит да бъдат привлечени гласовете на малцинството от радикални антиевропейски и пропутински избиратели; степента на политическа глупост“, посочва председателят на ДСБ.

„Обещаха борба с корупцията, донесоха още корупция“

Според Радан Кънев голяма част от избирателите, подкрепили Радев на парламентарните избори през пролетта, не са гласували за антиевропейска политика.

Той смята, че те са припознали в него възможност за противопоставяне на корупцията, увеличаването на данъците и нарастващия държавен дълг.

„Получиха още корупция, данъци и дългове“, заявява Кънев.

„И за капак – посткомунистически кандидат за президент с разделяща, антиевропейска кампания“, допълва той по адрес на Илияна Йотова.

Кънев: Гюров предлага разумната алтернатива

Лидерът на ДСБ противопоставя поведението на управляващите на кампанията на Андрей Гюров, който ще се изправи срещу Йотова на балотажа на 1 ноември.

Според него Гюров е заложил на умерен тон и обединяващи послания, като е поставил акцент върху сигурността и икономиката.

Кънев смята, че кандидатът е успял не само да мобилизира избирателите на подкрепящите го партии, но и да привлече допълнителни гласове от проевропейски настроени граждани от десния и центристкия политически спектър.

„Трябва да благодарим на Радев, но разделението никога не е добра идея“

В заключение Радан Кънев коментира, че с острия си тон премиерът на практика може да помогне на опонента на Йотова.

Според него Радев е избрал да продължи да използва политическото противопоставяне като основен инструмент в кампанията.

„Румен Радев е решил да играе докрай с разделящата „карта“ и така дава силен тласък на разумната кампания на Андрей за балотажа. Би трябвало да му благодарим, но разделението никога не е добра идея“, коментира председателят на ДСБ.

Позицията му идва в началото на решаващата седмица преди втория тур на президентските избори, когато кандидатите ще се борят за подкрепата на избирателите, гласували за други политически сили на първия тур.

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