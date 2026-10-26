Зеленски: Победата на студентите в Сърбия е нова страница в историята на страната

Украинският президент Володимир Зеленски определи победата на опозиционното движение „Студентска листа – Студентите печелят“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия като начало на нов етап в развитието на страната, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната мрежа Екс.

„В Сърбия настъпиха промени – победа на Студентската листа. Това очевидно е нова страница в историята на страната и на народа“, написа Зеленски. Той пожела на Сърбия успех, устойчиво развитие и по-тесни връзки с европейската общност.

Украинският президент изрази благодарност към сръбския народ за уважението към Украйна, нейната държавност и независимост. Зеленски заяви също, че Киев е готов да продължи да развива двустранното сътрудничество, като изрази надежда очакванията на сръбските граждани да се сбъднат.

Според данните от паралелното преброяване на CeSID при обработени 96% от протоколите „Студентска листа – Студентите печелят“ печели 140 места в сръбския парламент – Народната скупщина. Сръбската прогресивна партия (СПП), чийто водач на листата е бившият президент Александър Вучич, получава 103 депутатски мандата.

Вучич, основател на СПП, призна поражението на партията си след обявяването на предварителните резултати.