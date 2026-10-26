Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда
Вътрешният министър Лоран Нунес предупреди за висок риск от насилие между демонстранти и полиция
Франция очаква нова вълна от напрежение през уикенда заради студентските протести и антиправителствените демонстрации, предупреди вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Ройтерс.
В интервю за телевизия BFMTV той беше попитан дали събота крие повишен риск от сблъсъци между протестиращи и полицията. „Съвсем ясно – да“, отговори Нунес.
Министърът допълни, че е възможно да бъде продължен и полицейският час, въведен с цел да се ограничат грабежите и проявите на вандализъм, съпътствали предишните демонстрации.
Близо 1000 души са арестувани след масовите протести във Франция в събота, 24 октомври. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, запалени барикади и отделни случаи на разграбване на магазини, съобщава БНТ.
По данни на френското Министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 410 000 души, от които 110 000 в Париж. Синдикалните организации обаче посочват близо два пъти по-голям брой демонстранти.
Във френската столица полицията използва сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне група от около 500 младежи с качулки, събрали се след края на разрешеното шествие.
Напрежение имаше и в Марсилия, където протестиращи блокираха улици със запалени контейнери за отпадъци и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Съобщава се и за няколко разграбени магазина.
Сблъсъци между демонстранти и силите на реда са регистрирани и в други големи френски градове.