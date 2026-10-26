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Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Вътрешният министър Лоран Нунес предупреди за висок риск от насилие между демонстранти и полиция

Франция очаква нова вълна от напрежение през уикенда заради студентските протести и антиправителствените демонстрации, предупреди вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Ройтерс.

В интервю за телевизия BFMTV той беше попитан дали събота крие повишен риск от сблъсъци между протестиращи и полицията. „Съвсем ясно – да“, отговори Нунес.

Министърът допълни, че е възможно да бъде продължен и полицейският час, въведен с цел да се ограничат грабежите и проявите на вандализъм, съпътствали предишните демонстрации.

Близо 1000 души са арестувани след масовите протести във Франция в събота, 24 октомври. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, запалени барикади и отделни случаи на разграбване на магазини, съобщава БНТ.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 410 000 души, от които 110 000 в Париж. Синдикалните организации обаче посочват близо два пъти по-голям брой демонстранти.

Във френската столица полицията използва сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне група от около 500 младежи с качулки, събрали се след края на разрешеното шествие.

Напрежение имаше и в Марсилия, където протестиращи блокираха улици със запалени контейнери за отпадъци и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Съобщава се и за няколко разграбени магазина.

Сблъсъци между демонстранти и силите на реда са регистрирани и в други големи френски градове.

 

 

 
 
 

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