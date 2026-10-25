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Над 1300 арестувани и 53 ранени полицаи при безредиците във Франция

Над 1300 арестувани и 53 ранени полицаи при безредиците във Франция
АР/БТА

Силите на реда са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи

Френските власти са арестували общо 1314 души във връзка с безредиците по време на демонстрациите през почивните дни. При сблъсъците са пострадали 53 полицейски служители, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Силите на реда са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи. От министерството посочват, че последната нощ е преминала спокойно.

Властите във Франция предприеха засилени мерки за сигурност заради опасения от нови безредици. Протестите срещу високите разходи за живот през предходния уикенд прераснаха в сериозни сблъсъци и прояви на насилие.

За да предотвратят повторение на тези събития, бяха мобилизирани общо 70 000 служители на реда.

Според Министерството на вътрешните работи вчерашните демонстрации, за които организаторите са получили необходимите разрешения, са преминали по предварително определените маршрути.

Въпреки това на различни места край шествията са се събрали групи от крайната левица, които според властите са опитали да провокират нападения срещу полицаи, граждани и имущество. Благодарение на намесата на силите за сигурност сериозни инциденти са били предотвратени, посочват от министерството.

Данните за предходния уикенд показват мащаба на безредиците: регистрирани са 2025 палежа, разграбени са 1522 магазина, а 1144 служители на реда са получили наранявания.

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