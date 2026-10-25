"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

Българите се отправиха към урните в неделя, за да изберат следващия си президент в кампания, съсредоточена върху нарастващите икономически трудности и атаките с дронове срещу корабоплаването в Черно море, предаде Асошиейтед Прес.

Гласуването ще бъде и първото голямо изпитание за приятелската на Москва партия "Прогресивна България" на премиера Румен Радев след триумфа ѝ на парламентарните избори през април, отбелязва АП.

Въпреки рекордния брой кандидати, очаква се надпреварата да се реши на балотаж между настоящия президент Илияна Йотова, подкрепена от партията на Радев, и бившия служебен премиер Андрей Гюров, който е подкрепен от прозападни опозиционни партии.

Кампанията е силно фокусирана върху руската инвазия в Украйна и разширяващите се военни действия в Черно море, където скорошните атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете на България засилиха опасенията за сигурността в Европейския съюз и страната членка на НАТО.

Ударите породиха опасения относно намеренията на Русия да ескалира конфликта и накараха правителството да поиска помощ от партньорите на България за укрепване на морската ѝ сигурност.

Кандидатите също така се стремят да отговорят на общественото безпокойство относно покачващите се цени на енергията и инфлацията, тъй като много семейства, особено в селските райони, се борят да свържат двата края.

Избирателните секции, които отвориха в 7:00 часа, ще затворят в 20:00 часа, след което ще бъдат обявени първоначалните резултати от екзитполовете, а предварителните резултати се очакват в понеделник.

Изборите вероятно ще преминат към балотаж, тъй като се очаква никой от 27-те кандидати да не спечели категорично. Избирателната активност трябва да е над 50% от 6,6 милиона регистрирани избиратели, а победителят се нуждае от мнозинство от гласовете. Прогнозите са, че избирателната активност в неделя ще бъде под 40%, което показва вероятен балотаж на 1 ноември.

Настоящият президент на България е фаворит

Йотова, 62-годишна журналистка и бивш член на Европейския парламент, е настоящият президент на страната и фаворит в надпреварата.

Преди това тя е била вицепрезидент при Радев по време на двата му мандата като държавен глава. Тя пое президентския пост през януари 2026 г., когато Радев се оттегли, за да се кандидатира за парламента, и сега се бори за собствения си мандат.

Тя се кандидатира като независима, но има и официалната подкрепа на "Прогресивна България" и Социалистическата партия, където започна кариерата ѝ.

Ако спечели, Йотова ще стане първата избрана жена президент на България.

Анализаторите очакват тя да продължи политиката на Радев за запазване на европейския път на България, но същевременно да призовава за подобряване на отношенията с Русия и отмяна на санкциите. Както Йотова, така и Радев призоваха за дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна.

Обръщайки се към поддръжниците си на митинг тази седмица, Йотова заяви, че "се застъпва за мир чрез преговори, а не чрез сила".

Наблюдатели казват, че победата на Йотова би запазила президентския пост в ръцете на управляващото мнозинство и подобна концентрация на власт би могла да попречи на институциите да поддържат ефективен контрол и баланс върху политическите решения.

Бивш заместник-управител на централната банка е основният претендент в надпреварата

Основният опонент на Йотова е икономистът Андрей Гюров, бивш заместник-управител на централната банка и служебен министър-председател, който ръководеше страната в първите месеци на 2026 г. Той е подкрепян от прозападната реформаторска опозиция.

Гюров, който често е изразявал твърда подкрепа за Украйна, подписа споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Киев по време на премиерския си мандат.

"Искам България да има собствен глас в Европа. Надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си чрез готовност, силна дипломация и ясна позиция", каза той пред поддръжниците си тази седмица.

Последните социологически проучвания дават на Йотова предимство в първия тур на надпреварата, като ѝ дават между 40 и 45 процента спрямо 25-30% за Гюров, с допустима грешка от 3 процентни пункта.

Но някои наблюдатели смятат, че Гюров би могъл да има по-голям шанс на балотажа, където резултатите могат да бъдат повлияни от избирателите, които са подкрепили кандидатите, елиминирани на първия тур.

Президентите в България се избират пряко за петгодишен мандат и могат да служат не повече от два мандата. Макар че постът е предимно церемониален, преките избори дават на президента по-голяма политическа власт. Президентът ръководи въоръжените сили и може да налага вето върху законодателство, да подписва международни договори и да назначава посланици.

Източник: Асошиейтед Прес