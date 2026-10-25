Роботи превзеха дансинга в Китай: 110 хуманоидни машини с рекорд в „Гинес“

110 хуманоидни робота поставиха световен рекорд на „Гинес“, танцувайки синхронно в китайския град Дзинан, провинция Шандонг, съобщава вестник „Global Times“.

Роботите са от модела „Експедиция A3“, разработен от китайската компания Ajibot. Те изпълнили съгласувана танцова хореография, като сменяли формациите и извършвали различни движения, включително скокове и завъртания.

За синхронизацията била използвана платформата за групово управление Linkbots, както и технология за ултрашироколентово позициониране, която осигурява точност до сантиметър. Според компанията и 110-те робота изпълнили движенията без прекъсване.

Очаква се хуманоидните машини да намерят приложение в културни и туристически прояви, обществените услуги, научните изследвания и образованието.

Китай продължава да разширява производството си на хуманоидни роботи. Представител на Министерството на промишлеността и информационните технологии заяви на 19 октомври, че местните компании са разработили над 400 модела и са произвели повече от 40 000 робота през първата половина на годината. Прогнозите са годишното производство да надхвърли 100 000 броя.