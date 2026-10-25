Новини
Търси
Подкаст
Свят

Москва обяви: Готови сме за тристранни преговори с Вашингтон и Киев след 4 ноември

Москва обяви: Готови сме за тристранни преговори с Вашингтон и Киев след 4 ноември
АП/БТА

Паралелно с това Ушаков акцентира върху необходимостта от поддържане на паралелен канал за комуникация и с Брюксел

Руската федерация изразява готовност да поднови дипломатическите контакти във формат „Русия-САЩ-Украйна“ в началото на следващия месец. Това обяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. 

Като нова отправна точка за разговорите Москва поставя датата 4 ноември, когато в страната се отбелязва Денят на народното единство. „Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, заяви Ушаков пред местни медии. Той обаче побърза да уточни, че страните „ще трябва още да поработят“ над евентуално мирно споразумение. 

Предстоящата в близко бъдеще тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна ще има изцяло предварителен характер, поради което Кремъл призовава към нея да не се подхожда с твърде високи очаквания. Паралелно с това Ушаков акцентира върху необходимостта от поддържане на паралелен канал за комуникация и с Брюксел. 

„Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, допълни дипломатът. Според него в момента Белият дом ясно осъзнава, че изолацията на Москва не е работещ ход и е необходимо сътрудничество

В момента руската страна активно организира тристранна среща на високо равнище, която да събере президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Домакин на този контакт се очаква да бъде форумът на АТИС

Въпреки планирания общ формат, Москва и Вашингтон все още не са договорили провеждането на отделна, двустранна среща между Путин и Тръмп в кулоарите на събитието. Ушаков обаче остава оптимист за възможностите, които предоставят подобни международни форуми. Той обобщи, че при присъствие на едно и също място двамата държавни глави неизбежно ще проведат разговори – било то по време на протоколните ангажименти или на общата маса, което само по себе си отваря сериозни хоризонти за бъдещо взаимодействие. 

Още по темата

Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

Дронове удариха промишлен обект в Русия, петима работници пострадаха

Дронове удариха промишлен обект в Русия, петима работници пострадаха

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Бурята „Боело“ остави над 82 000 потребители без ток във Великобритания

Бурята „Боело“ остави над 82 000 потребители без ток във Великобритания

Водещи

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

  • Преди 3 минути
Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 6 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 9 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 12 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 19 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 25 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 27 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 30 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 30 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 32 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 38 минути