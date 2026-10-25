Москва обяви: Готови сме за тристранни преговори с Вашингтон и Киев след 4 ноември

Руската федерация изразява готовност да поднови дипломатическите контакти във формат „Русия-САЩ-Украйна“ в началото на следващия месец. Това обяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

Като нова отправна точка за разговорите Москва поставя датата 4 ноември, когато в страната се отбелязва Денят на народното единство. „Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, заяви Ушаков пред местни медии. Той обаче побърза да уточни, че страните „ще трябва още да поработят“ над евентуално мирно споразумение.

Предстоящата в близко бъдеще тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна ще има изцяло предварителен характер, поради което Кремъл призовава към нея да не се подхожда с твърде високи очаквания. Паралелно с това Ушаков акцентира върху необходимостта от поддържане на паралелен канал за комуникация и с Брюксел.

„Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, допълни дипломатът. Според него в момента Белият дом ясно осъзнава, че изолацията на Москва не е работещ ход и е необходимо сътрудничество.

В момента руската страна активно организира тристранна среща на високо равнище, която да събере президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Домакин на този контакт се очаква да бъде форумът на АТИС.

Въпреки планирания общ формат, Москва и Вашингтон все още не са договорили провеждането на отделна, двустранна среща между Путин и Тръмп в кулоарите на събитието. Ушаков обаче остава оптимист за възможностите, които предоставят подобни международни форуми. Той обобщи, че при присъствие на едно и също място двамата държавни глави неизбежно ще проведат разговори – било то по време на протоколните ангажименти или на общата маса, което само по себе си отваря сериозни хоризонти за бъдещо взаимодействие.