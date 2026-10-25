Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Даниил Медведев защити титла за първи път в кариерата си

Даниил Медведев защити титла за първи път в кариерата си
АП/БТА

Руснакът обърна Николоз Басилашвили във финала в Алмати.

Даниил Медведев постигна нещо, което не беше правил в професионалната си кариера. Бившият номер едно в света защити титлата си в турнир на ATP за първи път, след като победи Николоз Басилашвили с 6:7(6), 6:1, 6:3 във финала в Алмати.

Трофеят е 25-и за руския тенисист и четвърти през сезон 2026. Медведев стана и първият състезател, който печели два пъти турнира в Казахстан.

Поставеният под номер едно в схемата срещна сериозна съпротива в началото. Басилашвили, който започна участието си от квалификациите, спечели оспорвания първи сет след тайбрек с 8:6 точки.

Медведев отговори категорично във втората част. Руснакът пое контрола от основната линия, реализира два пробива и даде само един гейм на своя съперник, за да изравни резултата след 6:1.

В решаващия сет фаворитът проби подаването на грузинеца още в началото. Медведев запази предимството си, а с нов пробив в края приключи двубоя при 6:3.

Финалът продължи около 1 час и 50 минути. Руснакът завърши срещата с 22 аса и реализира четири от открилите се пред него възможности за пробив.

Историческото постижение дойде след 24 спечелени трофея без успешна защита. Медведев имаше три предишни възможности да повтори свой триумф от предходния сезон, но и в трите случая загуби на финала.

През 2025 година той спечели титлата в Алмати след победа над Корентен Муте. Сега руснакът отново стигна до трофея и прекъсна необичайната серия в своята кариера.

Това е четвърта титла за Медведев през сезона след успехите му в Бризбън, Дубай и Чънду. Представянето му в Казахстан го изкачи до петата позиция в годишната надпревара за участие във Финалите на ATP.

Шампионът от заключителния турнир през 2020 година ще продължи битката за място сред осемте най-добри във Виена, а след това ще участва и на Мастърса в Париж.

Още по темата

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си

Медведев се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Медведев бесен след загубата: Ще започна кариера в пикелбола

Медведев бесен след загубата: Ще започна кариера в пикелбола

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

ЦСКА призова феновете за пълни трибуни срещу Лудогорец

ЦСКА призова феновете за пълни трибуни срещу Лудогорец

Почина бившият треньор в националния отбор Дарко Божович

Почина бившият треньор в националния отбор Дарко Божович

Манчестър Юнайтед се срина срещу Борнемут, Ливърпул победи Брайтън

Манчестър Юнайтед се срина срещу Борнемут, Ливърпул победи Брайтън

Водещи

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

  • Преди 2 минути
Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 5 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 8 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 11 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 18 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 24 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 26 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 28 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 29 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 31 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 37 минути