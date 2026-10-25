Даниил Медведев защити титла за първи път в кариерата си

Даниил Медведев постигна нещо, което не беше правил в професионалната си кариера. Бившият номер едно в света защити титлата си в турнир на ATP за първи път, след като победи Николоз Басилашвили с 6:7(6), 6:1, 6:3 във финала в Алмати.

Трофеят е 25-и за руския тенисист и четвърти през сезон 2026. Медведев стана и първият състезател, който печели два пъти турнира в Казахстан.

Поставеният под номер едно в схемата срещна сериозна съпротива в началото. Басилашвили, който започна участието си от квалификациите, спечели оспорвания първи сет след тайбрек с 8:6 точки.

Медведев отговори категорично във втората част. Руснакът пое контрола от основната линия, реализира два пробива и даде само един гейм на своя съперник, за да изравни резултата след 6:1.

В решаващия сет фаворитът проби подаването на грузинеца още в началото. Медведев запази предимството си, а с нов пробив в края приключи двубоя при 6:3.

Финалът продължи около 1 час и 50 минути. Руснакът завърши срещата с 22 аса и реализира четири от открилите се пред него възможности за пробив.

Историческото постижение дойде след 24 спечелени трофея без успешна защита. Медведев имаше три предишни възможности да повтори свой триумф от предходния сезон, но и в трите случая загуби на финала.

През 2025 година той спечели титлата в Алмати след победа над Корентен Муте. Сега руснакът отново стигна до трофея и прекъсна необичайната серия в своята кариера.

Това е четвърта титла за Медведев през сезона след успехите му в Бризбън, Дубай и Чънду. Представянето му в Казахстан го изкачи до петата позиция в годишната надпревара за участие във Финалите на ATP.

Шампионът от заключителния турнир през 2020 година ще продължи битката за място сред осемте най-добри във Виена, а след това ще участва и на Мастърса в Париж.