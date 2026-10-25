Около 900 българи са гласували в Париж

Около 900 български граждани са гласували в посолството на България в Париж към момента на репортажа, като изборният ден във френската столица протича спокойно. Това се случва ден след мащабни демонстрации, в които се включиха студенти, ученици, синдикати и представители на движението на „жълтите жилетки“, съобщи кореспондентът на bTV Десислава Минчева.

По информация на кореспондента вчерашните протести са обхванали различни части на Франция, като в тях са участвали стотици хиляди души. Недоволството е свързано с проблеми в общественото образование, ниските възнаграждения и нарастващите разходи за живот.

Според Минчева демонстрациите са били многобройни, но като цяло са преминали с по-малко напрежение в сравнение с предишни протестни прояви. Въпреки това отделни сблъсъци са регистрирани в Лион, Марсилия, Ница и Нант, както и в Париж в края на деня. По думите ѝ в някои от шествията са се включили и радикално настроени участници.

Днес обстановката във френската столица е спокойна, включително в района на българското посолство, където сънародниците ни могат да упражнят правото си на глас. По улиците има полицейски патрули, но не е уточнено дали присъствието им е свързано с искане на българската дипломатическа мисия за допълнителни мерки за сигурност. Спокойна е обстановката и в останалите градове, в които вчера имаше сблъсъци.

Въпреки че пред посолството няма дълги опашки, интересът към изборите остава. Към момента на репортажа са гласували около 900 души. За сравнение, на парламентарните избори през април в дипломатическата мисия са гласували общо 1600 български граждани за целия изборен ден. Окончателните данни за активността ще станат известни след приключването на гласуването.

Сред избирателите има и българи, които посещават Франция като туристи. По думите на Минчева част от тях са пристигнали в Париж за първия мач на Американската футболна лига във френската столица, но са намерили време и да гласуват.

Изборният ден в Париж продължава при спокойна обстановка, а окончателният брой на гласувалите български граждани предстои да бъде обявен след края му.