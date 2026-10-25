Българите в Молдова гласуват спокойно, изборният ден в Тараклия започна без затруднения

Гласуването в Тараклия, един от центровете на българската общност в Молдова, започна без затруднения, а изборната секция отвори врати по график. Това съобщи пред БТА председателят на Секционната избирателна комисия в града Диана Боримечкова.

По нейна информация към 9:50 ч. не са регистрирани проблеми с организацията на вота. Българските граждани в Молдова гласуват единствено с хартиени бюлетини.

До посочения час в секцията в Тараклия са гласували 20 души. Боримечкова изрази надежда, че изборният ден ще продължи спокойно, като очакванията са повече хора да отидат до урните между 10:00 и 17:00 ч. Тогава обичайно жителите излизат на неделна разходка.

В Молдова са разкрити общо 11 секции, в които българските граждани могат да гласуват. Те се намират в Кишинев, Тараклия, Валя Пержей, Варница, Вулканещ, Кайраклия, Кахул, Комрат, Кортен, Твърдица и Чадър-Лунга.

Изборният ден е започнал в 7:00 ч. местно време и трябва да приключи в 20:00 ч. При наличие на чакащи пред секциите избиратели гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.

Според данните от преброяването на населението в Молдова през 2024 г. около 7700 жители на Тараклия са се самоопределили като етнически българи. Тараклийският район е единственият в страната, в който българите съставляват мнозинство, като делът им достига 64,2%.