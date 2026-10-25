Нинова нападна Радев заради изказването му за убийствата: Няма държава при неговото управление

Корнелия Нинова отправи остри критики към премиера Румен Радев заради негово изказване по повод убийството на Слави Бинев. В публикация в социалните мрежи тя обвини министър-председателя, че с думите си признава неспособността на държавата да гарантира сигурността на гражданите.

Нинова определя изказването на Радев като „потресаващо, нечувано и недопустимо“ за човек, заемащ поста на премиер. По думите ѝ твърдението, че убийствата ще продължат и че става въпрос за преразпределение на олигархията, е тревожен сигнал за състоянието на държавността.

„Премиер на държавата, който обещаваше сигурност и спокойствие, сега ни обещава улична стрелба и убийства“, пише Нинова.

В публикацията си тя обвинява управляващите, че не успяват да осигурят ред, законност и спокойствие на българските граждани.

„Радев направи най-срамното признание – няма държава при неговото управление! Няма институции! Сигурността е само за него и обкръжението му“.

Според нея премиерът е неспособен да гарантира сигурността на обществото, а случващото се връща страната към времена, белязани от показни престъпления и гангстерски убийства. Нинова отправя критики и към политическата формация „Прогресивна България“, като заявява, че вместо обещаната промяна страната се връща към периоди на несигурност и безнаказаност.