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Гласоподаватели нападнали член на СИК заради символ на шапката му

Гласоподаватели нападнали член на СИК заради символ на шапката му
Снимка: БТА

Наложило се намеса на полицията

Спор за шапка с неуточнен символ прерасна във физическо спречкване между двама избиратели и член на секционна избирателна комисия в Пловдив. Инцидентът е станал в Средно училище "Димитър Матевски" в район "Тракия", като се е наложила намесата на полицейски служител.

За случилото се съобщи председателят на 16-а Районна избирателна комисия (РИК) - Пловдив-град, адвокат Ивайло Василев. По думите му сигналът е подаден от други членове на секционната комисия.

Конфликтът започнал, след като член на СИК излязъл извън изборното помещение, носейки шапка с определен знак. Двама избиратели - мъж и жена, забелязали шапката и изразили недоволство от изображението върху нея.

След като служителят се върнал в секцията, двамата го последвали и започнали да спорят с него. Напрежението бързо ескалирало, като избирателите направили опит насила да свалят шапката му и го блъснали. В резултат мъжът залитнал и неволно бутнал друг член на комисията, който се намирал зад него.

Намиращ се наблизо полицай се намесил незабавно, прекратил конфликта и извел двамата избиратели от помещението, предотвратявайки по-сериозно сбиване.

Ивайло Василев беше категоричен, че случаят не е свързан с предизборна агитация или призив за подкрепа на определен кандидат.

След инцидента са снети обяснения от тримата непосредствени участници в спречкването. Председателят на РИК подчерта, че ситуацията е можела да прерасне в по-сериозен конфликт, но бързата реакция на служителя на МВР е предотвратила подобно развитие.

От името на 16-а РИК Василев изрази благодарност към дежурния полицай за своевременните му действия.

Изборният процес е бил прекъснат само за няколко минути, след което гласуването е продължило нормално.

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